El VAR la lía en Polonia y ¡expulsa dos veces al mismo jugador!

El VAR ha generado mucha polémica en la liga polaca, después de que un árbitro expulsara a un futbolista en dos ocasiones. La cosas sucedió de la siguiente manera: William Remy, del Legia de Varsovia, comete una falta y el árbitro le muestra la segunda amarilla y le expulsa, pero desde el VAR le dicen que vaya a mirar las imágenes. Tras revisarlas ve que se ha equivocado y le hace volver al campo desde los vestuarios.

Remy regresa, el árbitro le quita la segunda amarilla y lo expulsa por roja directa. La acción fue bastante surrealista. El jugador es expulsado por doble amarilla, vuelve, el árbitro le quita la segunda amarilla y le enseña la roja después de ver las imágenes en el VAR. Todo esto sucedió durante el encuentro entre el Legia de Varsovia y el Cracovia, en la liga polaca.

Bit muggy this. Calling back the player from the dressing room after he received a 2nd yellow card to give him a straight red after a VAR review in the Polish league pic.twitter.com/ke20yDnMo0

