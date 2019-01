Amorebieta: “Le dijeron a mi agente que yo iba a ser el jardinero mejor pagado del país”

Fernando Amorebieta cargó contra el entrenador de Independiente y desveló lo mal que lo ha pasado en estos últimos meses

Fernando Amorebieta ha dejado Independiente de la peor manera posible. El ex jugador del Athletic desveló lo que le sucedió en el conjunto argentino en declaraciones a Radio La Red. Especialmente, cargó contra Ariel Holan, entrenador, por no ir nunca de frente con él. “Holan le dijo a mi agente que yo iba a ser el jardinero mejor pagado de Argentina. Los dirigentes me dijeron una cosa y Holan otra. El técnico no me fue de frente. Si no me quería me lo tenía que decir”, añadió.

“Con Holan lo que más me dolió fue que no se fue de frente. Yo me fui de vacaciones pensando que regresaría a Independiente y cuando volví él me dijo que los dirigentes tenían problemas con mi agente. Holan puso esa excusa”, continuó un Amorebieta visiblemente dolido.

También, contó como ha vivido sus últimos meses en Argentina: “He vivido seis meses complicados y apartado del plantel por orden del que manda, que es Holan. No me dejaban operarme, que era algo que yo necesitaba”, explicó. Además, defendió a sus compañeros: “Es un plantel joven. No puedo pretender que los compañeros se vuelquen en una situación así, porque encima está el club y el entrenador. Entiendo la postura del plantel, porque no es fácil. Yo nunca quise generar un problema en el club. Entrenaba en un horario distinto, entraba al vestuario por una ventana de atrás para ni siquiera cruzarme con mis compañeros“.

Por otro lado, no negó que “Holan es un gran técnico e Independiente juega muy bien“, aunque agregó que a él “le ha engañado mucho. No entiendo por qué, quizás quería el cupo de extranjero”.

Por último, también cargó contra el entorno del entrenador: “No creo que Holan sólo tenga la culpa. No es fácil cuando uno viene de abajo, llega a la cima y se reúne con gente que, quizás, no lo aconseje de la mejor manera”.