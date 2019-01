Jesé ve la luz: Tuchel podría volver a contar con él

Jesé no contaba nada para Thomas Tuchel y su estancia en el PSG se limitaba a los entrenamientos. Inédito hasta el momento, el técnico del club parisino ha admitido que podría tener oportunidades a partir de enero

Jesé Rodríguez ve la luz al final del túnel. Después de haberse quedado sin ficha y no haber disputado ni un minuto en la primera parte de la temporada, Tuchel podría abrirle la puerta del equipo en el próximo mes de enero.

“¿Volver a ver a Jesé jugando con el PSG? Sí, todos pueden jugar en este equipo”, comentó Tuchel en declaraciones a RMC. “Jesé ha mostrado una mentalidad fuerte pese a su situación, que no es fácil. Entrena con nosotros y lo hace con seriedad”, añadió el técnico alemán que no le ha dado ni una oportunidad al de La Feria.

“Es posible que juegue más, aunque hasta ahora ha estado mermado por las lesiones”, explicaba Tuchel. Estas declaraciones dejan entrever que Jesé podría volver a tener una oportunidad de demostrar su calidad después de que no haya conseguido convencer en el PSG.

En las cesiones a Las Palmas y al Stoke City, Jesé no ha rendido como se esperaba, por lo que las puertas del PSG se le iban cerrando cada día más con el paso de los meses. No encontró equipo en verano y tuvo que quedarse a las órdenes de Tuchel. Y ahora, después de varios meses, el grancanario podría volver a disfrutar de otra oportunidad en el cuadro parisino después de que el técnico valorase su esfuerzo en los entrenamientos pese a su situación de no contar.