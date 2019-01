Valverde: ¿Coutinho? Si uno no está contento tiene que luchar en el campo”

Ernesto Valverde ha lamentado que su equipo no haya estado “fino” de cara a portería en la derrota encajada frente al Levante en el Ciutat de València (2-1) en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, restando importancia al mal juego ya que considera que tuvieron ocasiones para sacar un mejor resultado.

“Nos robaban el balón y con el subidón de los dos goles tan pronto tuvimos dificultad para jugar. Luego llegamos al área claro, tuvimos ocasiones pero las que ellos han convertido nosotros no. Al final nos metimos en el partido, la idea es la misma pero no hemos estado finos al principio sobre todo”, comentó Valverde en rueda de prensa.

El gol de Coutinho de penalti en el minuto 85 deja todo abierto para la vuelta en el Camp Nou. “Tenemos mucha ilusión por la vuelta y queremos pasar, sin duda. Jugar a dos partidos condiciona, tenemos que ver también a jugadores. Veremos qué ocurre, pero nuestra intención es pasar”, reiteró.

Sobre la derrota, y el once inicial que puso, aseguró que era una prueba para todos. “A la hora de confeccionar el once pensaba que era el mejor, teniendo un partido de vuelta. Nos sirve para valorar a los jugadores en momentos complicados y en un partido ante un Primera”, comentó.

“Murillo ha hecho buen partido, estoy contento con él. Tiene experiencia y sabe estar en el campo. Para los chavales era una prueba difícil pero es así, ¿no?”, destacó sobre el central colombiano, que debutó, y la actuación de Chumi, Miranda o Aleñá.

Por otro lado, no quiso comentar nada sobre el posible malestar de Coutinho por su falta de minutos recientemente. “Cuando no jugaba Dembélé todo el mundo me preguntaba por él, ahora no juega Coutinho y es lo mismo pero a la inversa. Los jugadores tienen que trabajar para revertir la situación, hoy han jugado los dos y tienen que intentar luchar por una posición o revertir su situación”, apostilló.

“Soy partidario de jugar la Copa de cualquier forma, salvo lo de jugar a un partido en el campo del que se considera inferior. Pero si es a un partido por sorteo, se jugaría”, comentó sobre si prefería jugar la Copa como hasta ahora o a partido único, lo que les hubiera dejado fuera.