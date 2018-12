No han sido pocos los medios, clubes y profesionales deportivos que han usado el 28 de diciembre para bromear

El 28 de diciembre siempre es un día especial. La creatividad se dispara con el Día de los Santos Inocentes y las noticias e informaciones alocadas aparecen por todos lados, desde medios de comunicación, equipos de fútbol hasta deportistas de élite. Pocos han sido los que se han querido perder la oportunidad de tirar de humor en un día como este.

Piqué, presidente del Barça

Una de las más elocuentes han sido la de Mundo Deportivo. El medio catalán anunció en portada que Gerard Piqué colgará las botas con 33 años, en 2020, para hacer campaña en las próximas elecciones para la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Además, el aún central culé propondría a Xavi e Iniesta como dupla para el banquillo blaugrana y a Carles Puyol como secretario técnico de la entidad.

Campeonato de Europa de Caracoles

LaLiga también tiró de humor y anunció en todas sus redes sociales que su plataforma, LaLigaSports, retransmitiría esta noche el Campeonato de Europa de Caracoles. “La prueba constará de dos vueltas a una pista de 400 metros y los participantes intentarán batir el récord de la prueba, fijado en 2016 en 17 horas y 14 minutos”, explicaban con mucha sarna en un comunicado.

Bandera blanca entre Tebas y Rubiales

No estaba exenta de ironía la inocentada que protagonizó Diario As. El medio madrileño anunció que Javier Tebas y Luis Rubiales, líderes de LaLiga y la RFEF respectivamente, sellaban la paz “por el bien del fútbol español”. La coña iba a más con los que ayudaron a dicha cita: “Rienda promovió el encuentro y se apoyó en Obama y el Papa Francisco”. Las referencias no eran más que potenciar lo inverosímil de que dos hombres como Tebas y Rubiales hagan las paces…

El Leganés dice adiós a Twitter

El Leganés se lanzó el farol de que dejaría las redes sociales este 28 de diciembre. Quizá fue de las inocentadas más obvias que se lanzaron en todo el día de hoy. El humor lo guiaron sus hashtag: HayQueSaberCuandoIrse, InstagramSeráElSiguiente y QuéBienVivíamosEnLos90.

Marc Márquez, del 93 al 1

El piloto español, gran triunfador de nuevo esta temporada en Moto GP, también lanzó una pequeña inocentada a través de las redes sociales. Marc Márquez anunció que cambiaba su habitual número, el 93, por uno que se asemejaba más a sus éxitos: el número 1. Entre sus seguidores no coló ni un minuto…

Quique Setién al voleón

Para Estadio Deportivo, la broma del día tenía que ir en sentido irónico y en favor del Betis de Quique Setién, que está acostumbrando a los béticos a ver buen fútbol de toque. “El técnico del Betis, Quique Setién, participará en la Cabalgata de Reyes lanzando balones a los niños, a pelotazo limpio, desde una carroza”, rezaba el medio sevillano haciendo alusión a la novedad del técnico que pasaría del toque al voleón solo por decreto de los Reyes Magos.

La RFEF toca el balón

La Real Federación Española de Fútbol anunció la oficialidad de las nuevas medidas que tendría el balón a partir de ahora tanto en Primera como en Segunda, Segunda B, Tercera División y Liga Iberdrola. Las medidas del esférico pasarían de los actuales 68-70 centímetros a unos irrisorios 58-61 centímetros. Además, se comenzaría a poner en juego a partir de la próxima jornada.