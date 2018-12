Ince: “Está todo hecho para que Pogba se marche en enero”

Paul Ince asegura que está todo hecho para que Paul Pogba se marche del Manchester United en enero rumbo a la Serie A italiana Además, el ex futbolista inglés lanza un mensaje a José Mourinho por el escaso rendimiento que muestran jugadores top bajo sus órdenes

El ex futbolista inglés Paul Ince tiene claro que Paul Pogba se marchará del Manchester United en el mercado de invierno. Así lo ha desvelado en una entrevista en Inglaterra y al mismo tiempo ha anunciado cuál será el destino del centrocampista francés: la Serie A italiana. La Juventus de Turín es la favorita, pero también tiene sus opciones de acabar en el Inter de Milán.

“Está todo hecho para que Pogba salga en enero. Además, parece que ya no está aquí. Es una vergüenza porque es un jugador de clase mundial”. Así de contundente se mostraba Paul Ince, ex jugador de los red devils, en una entrevista en Inglaterra sobre el futuro del todavía jugador del Manchester United, Paul Pogba.

Ince no tiene ninguna duda de que el campeón del mundo el pasado verano con Francia saldrá en el próximo mercado de invierno rumbo a la Serie A italiana. El destino podría ser la Juventus de Turín, donde le esperan con los brazos abiertos, aunque también aparece el Inter de Milán entre los candidatos a hacerse con el 6 del United.

Pulla a Mourinho

Paul Ince no sólo ha cuestionado el rendimiento actual de Pogba con el United, sino que ha ido más allá y ha apuntado en dirección al actual entrenador de los red devils, José Mourinho, como uno de los principales culpables.

“Hay que preguntarse por qué ninguno de los jugadores top del United rinde en el club. Alexis Sánchez cuando estaba en el Arsenal era un jugador completamente diferente. Hasta Pogba era un futbolista genial en la Juventus y ahora no. Debería traerse a los jugadores que encajen en su estilo de juego”, apuntó Ince.

La fractura entre Mourinho y Pogba se mantiene desde hace tiempo y parece que va a vivir su desenlace en las próximas semanas. El de Setúbal lanzó otro mensaje recientemente tras la derrota en Valencia en el partido de Champions. “¿Qué aprendí de este partido? Absolutamente nada. Espero más de mis jugadores, especialmente de aquellos que, cuando no juegan me preguntan por qué”, dijo en rueda de prensa The Special One, en alusión al jugador francés.