Piqué entregará el Andorra a dos amigos con cercanía con el independentismo

Gerard Piqué está a un paso de cerrar la compra del FC Andorra, tal y como informan medios catalanes, y el central contratará, según afirma RAC1, a dos ex culés como Gabri y Albert Jorquera. Ambos ya hicieron pareja de entrenadores en el Juvenil A del FC Barcelona, por tanto, son más que cercanos como para volver a hacer tándem.

Piqué, pese a no compartir mucho tiempo de su carrera con ellos, confía plenamente en el dúo para llevar al Andorra al fútbol profesional, la cota que se ha marcado con la empresa Kosmos poniendo el capital.

OKDIARIO ha investigado la trayectoria de ambos ex jugadores encontrando algunos vínculos con la causa independentista catalana. En el caso de Gabri, muy alejado de los focos en el último lustro, existe una confesión realizada en 2007 que impactaron al mundo del fútbol, pero que fueron toda una declaración de intenciones.

“Nuestra vida iría mejor con la independencia. En España se machaca al jugador catalán, hay discriminación. Si eres catalán te exigen el doble que a otro, aunque sea extranjero. Si cometes un error en un partido eres automáticamente el chivo expiatorio de los españolistas y la prensa nacional se ceba a fondo”, dijo Gabri cuando era jugador del Ajax de Amsterdam en la revista Voetbal International, pese a ser internacional absoluto en tres ocasiones e incluso ganar una medalla olímpica con España en los Juegos de Sydney 2000.

De Albert Jorquera no existen palabras tan contundentes, pero sí una imagen apretando la mano de Carles Puigdemont que pone de manifiesto que no es un desconocido para el fugado más famoso de España. El ex portero del Barcelona –cuya carrera quedó truncada por una lesión en uno de los Cataluña-Euskadi que eran aquelarres independentistas– se afilió a CiU en las listas de Puigdemont para el Ayuntamiento de Gerona en las elecciones municipales de 2011… Se quedó a las puertas de convertirse en concejal.

Piqué, siempre según la información de RAC1, habría entregado a dos amigos con claros lazos con el independentismo las llaves de su gran proyecto futbolístico. El jugador del Barcelona, más centrado en sus negocios que en su juego, no da puntada sin hilo.