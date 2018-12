Las palabras racistas de Guardiola que incendian las redes

Pep Guardiola hizo unas declaraciones en la previa del duelo entre el Manchester City y el Hoffenheim que suscitaron múltiples críticas en las redes sociales. El técnico respondió a un reportero en una pregunta acerca del racismo y las quejas de Sterling –quien acusó a la afición del Chelsea de insultarle de ese modo– y recibió más críticas que aplausos por sus declaraciones.

Al técnico catalán le traicionó el subconsciente y aseguró que sus hijos van a la escuela con “gente de India, gente negra y gente normal”, en un claro gesto de distinción de razas que no gustó excesivamente en las redes sociales.

Pep luego intentó arreglar su metedura de pata con una declaración mucho más políticamente correcta. “El racismo está en todas partes; las personas se centran en el fútbol, pero no solo en el fútbol. Cómo tratamos a los inmigrantes y refugiados, una vez en nuestra vida, nuestros abuelos eran refugiados. Cómo los tratamos en la sociedad, está en todas partes. Es por eso que tenemos que luchar todos los días”, dijo.

"My kids go to school with Indian people, black people and NORMAL people" 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/zIdqpyVGeM

