Casillas se hace un ‘lifting’ y llama a las puertas de La Roja

Iker Casillas quiere reabrir el debate sobre la pertinencia o no de su vuelta a la Selección española. El guardameta del Oporto volvió a dejar a cero la portería por cuarto partido consecutivo en la Liga de Portugal, donde se mantiene como el portero que menos goles ha encajado en lo que va de temporada. Sus números le invitan a seguir soñando con que la llamada de Luis Enrique se produzca para los próximos compromisos de la Roja.

A sus 37 años, Iker Casillas está viviendo una segunda juventud en el Oporto. El guardameta de Móstoles está siendo fundamental en el equipo portugués. El domingo, lograron una victoria in extremis ante el Boavista, que les mantiene líderes del campeonato e Iker volvió a dejar la portería a cero por cuarto partido consecutivo. El ex madridista ha encajado seis goles en once encuentros, es decir, tiene una media de 0,54 goles encajados por duelo. Actualmente es el Zamora portugués, con cuatro tantos menos que el segundo menos goleado.

Unos números que hacen que al menos se tenga en cuenta su posible regreso a la Selección Española. El jugador que más partidos ha disputado con la Roja ha mostrado su deseo de volver a defender la meta española en varias ocasiones. Parece difícil que la llamada vaya a producirse, pero en lo que llegan los próximos compromisos de marzo, Casillas aprovecha para reivindicarse con los guantes.

Mejores números que De Gea o Kepa

Aunque la Liga de Portugal y la Premier League son muy diferentes, lo cierto es que Casillas presenta mejor hoja de resultados que los porteros habitualmente incluidos en la lista de Luis Enrique: David De Gea y Kepa.

En el caso del portero del Manchester United, su actuación con España viene siendo cuestionada desde el pasado Mundial y es que el madrileño no pasa por su mejor momento. En la Premier, ya ha encajado 23 goles en 14 partidos, es decir, sólo cinco menos de los que encajó el año pasado en toda la temporada y que le hicieron ganarse el Guante de Oro. En lo que va de campaña, De Gea encaja 1,64 goles por partido, una media muy superior a la de Casillas.

Los números de Kepa son mejores que los de De Gea, pero superado por Casillas. En su primer año en el Chelsea, el ex del Athletic ha encajado 11 goles en 14 encuentros, es decir, 0,78 por partido.

Luis Enrique ya sorprendió en su última lista incluyendo a Jordi Alba pese a que la relación entre ambos no pasaba por sus mejores momentos, quién sabe si la próxima sorpresa en la Roja lleva el nombre del guardameta madrileño.