Saúl: “Si comparamos a esta selección con la de Xavi e Iniesta saldremos perdiendo”

Saúl Ñíguez se mostró optimista de cara a que Croacia e Inglaterra empaten para que España esté en la Final Four de la Liga de las Naciones

Saúl Ñíguez compareció en la rueda de prensa previa al España – Bosnia Herzegovina, partido amistoso que se disputará en el Estadio de Gran Canaria. Al centrocampista del Atlético de Madrid le preguntaron por el Inglaterra – Croacia, del que aseguró que confía en que empaten.

Etapa de Luis Enrique

“Creo que el equipo ha mostrado un gran nivel, tenemos cosas que mejorar. Los dos primeros partidos nos pusieron en las nubes, estos dos últimos nos han puesto en la realidad. Tenemos margen de mejora y estamos trabajando para ello”.

Inglaterra – Croacia

“No depende de mí, pero me hace ilusión que empate y así estar en la Final Four. De depender de nosotros mismos, por nuestros errores, ahora no dependemos de nosotros. Yo confío”.

Expectativas altas

“Si comparamos, salimos todos perdiendo. Xavi, Iniesta…ese equipo que nos hizo campeones es irrepetible. Tenemos que seguir trabajando para que vuelva a pasar que aunque no ganemos, todos estén orgullosos de nosotros. Me gusta que nos exijan, este equipo tiene gran potencial y veremos hasta dónde llegamos”.

Primeras partes malas

“A pesar de que los dos primeros partidos muchas de las cosas que hemos hecho bien tampoco estaban tan bien. Ahora con los resultados negativos parece que hacemos las cosas mal. No pienso en las partes, sino en una trayectoria a largo plazo. Vamos en buen camino, cogemos las ideas del míster y poco a poco iremos creciendo. Somos un equipo. Las derrotas no nos vienen bien, pero es cuando más unido ha estado el equipo”.

De Gea

“Cuando metéis tanta caña a un jugador, siempre nos afecta. Juntarte y rodearte de tu gente siempre ayuda, pero no es bueno para nadie que David reciba críticas. Ha demostrado que es de los mejores del mundo y puede haber momentos que decidas bien o mal. En la posición de portero es la más complicada. Es totalmente injusto que la toméis con De Gea”.

Confianza en De Gea

“No hay falta de confianza en él, muestra una personalidad enorme cuando se pone la camiseta de España. la energía negativa que se crea no es nada buena para él ni para la Selección. Si él recibe goles no creo que sea sólo por culpa de suya”.

Césped

“No hemos comentado nada del césped porque ahora en el entrenamiento lo veremos. Cuanto mejor esté, mejor para todos. Si no, hay que adaptarse para ganar el partido porque es una oportunidad para demostrar y darle un gran homenaje a Silva. Que venga mucha gente, que lo merece y darle las gracias por lo que ha hecho en la Selección”.