El detalle inédito que marca la historia de amor de Joselu y Mel Cañizares

Todo el mundo habla de Joselu Mato y no es para menos. Sus dos goles en las postrimerías de la semifinal que enfrentó al Real Madrid ante el Bayern de Múnich han clasificado al conjunto blanco para la gran final de la Champions League. Joselu cumplía el sueño de ser protagonista con el club de su vida y le dedicaba los goles a su mujer, Mel Cañizares, que se volvía loca desde la grada celebrando un nuevo éxito para la familia, con alguna lágrima de emoción incluida, por qué no decirlo. ¿Qué hay detrás del sólido matrimonio que forman?

Joselu y Mel Cañizares han logrado formar un tándem sentimental que respira amor por los cuatro costados. Basta con ver cómo nada más anotar su par de goles, el ariete lo festejaba a lo grande, mirando al palco donde se encontraba su mujer, a quien por cierto tiene tatuada en su pierna.

Joselu Mato, celebrando su gol contra el Bayern (Foto: Gtres)

Posteriormente, explicaba su dedicatoria ante los micrófonos: «Me he acordado de mi mujer y de mis hijos. Al final son los que han sufrido todo conmigo durante toda mi carrera, mi mujer sobre todo. Creo que ella es la que ha estado al pie del cañón desde el primer momento, incluidos los momentos difíciles cuando he estado en el extranjero, cuando he tenido que volver… He pasado momentos muy complicados, momentos bonitos también, ha estado siempre a mi lado y estoy especialmente feliz por ella en una noche como hoy». Lo dicho, amor del bueno.

Este es el último episodio de Joselu y Mel, pero, como toda historia de amor que se precie, tiene un comienzo. Look ha podido indagar en el pasado, hablando con personas muy cercanas al futbolista y su esposa, para saber cómo empezó su romance.

El jugador gallego -aunque nacido en Stuttgart- y Mel Cañizares empezaron su idilio hace 12 años. Formaban parte de la misma pandilla de amigos, un grupo con algunos integrantes del Real Madrid Castilla. Entre ellos se encontraba Dani Carvajal, uno de los capitanes hoy en día del primer equipo. Curiosamente, el lateral derecho conoció a la que hoy es su esposa y madre de sus dos hijos, Daphne, gracias a Joselu ya que ésta es la hermana gemela de Mel. Compañeros, amigos, cuñados y estrellas del flamante finalista de Champions.

De vuelta a Joselu y Mel Cañizares, ella hacía sus pinitos como modelo, pero también trabajaba como camarera (y en lo que hiciera falta) alguna noche en una conocida discoteca de la capital, que era muy frecuentada por los futbolistas. El animador musical del club nocturno era su padre, conocido artísticamente como PomeloDJ. Su madre, custodiaba el guardarropa del lugar.

Quién le iba a decir a esta mallorquina de sangre holandesa que acabaría completamente enamorada de su amigo, siendo dos trotamundos. Y es que antes de aterrizar en el Real Madrid, Joselu y Mel vivieron en ciudades como La Coruña, Vitoria-Gasteiz, Barcelona e incluso en algunas británicas como Newcastle o Stoke; así como en las alemanas Frankfurt o Hannover.

Mel ha sido el máximo apoyo de Joselu durante su carrera, pero también en su vida personal, marcada por una fortísima tragedia. El delantero perdió a dos familiares con tan solo 10 días de diferencia. Su abuela se suicidó repentinamente y su abuelo murió pocos días después por la enorme pena. Este hecho marcó un punto de inflexión que dio inicio a un duelo para el que se apoyó en su mujer.

Joselu y Mel Cañizares rubricaron su amor con una romántica boda celebrada en 2016, cerca del municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial. Su matrimonio dio como fruto dos niños llamados Leo y Lucas, con los que comparten un sinfín de entrañables momentos que no dudan en mostrar en sus respectivas redes sociales.

En la actualidad, la pareja está disfrutando de un año en Madrid, viviendo en una espectacular finca ubicada en una zona residencia al oeste de la capital. Joselu está cedido una temporada por el Espanyol, pero todo apunta a que el Real Madrid ejecutará la opción de compra que tiene sobre él, pagando 1,5 millones de euros. Por lo tanto, seguirán coleccionando momentos juntos en la gran ciudad.