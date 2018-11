Luis Enrique firma el peor debut de un seleccionador en 27 años

Luis Enrique cosecha con la selección dos victorias y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos oficiales Vicente Miera, en 1991, tiene los mismos registros

La derrota de España en Croacia ha dejado tocada a la selección española. Además de la forma en la que se produjo, con el gol croata en el último minuto, las sensaciones también son malas por el declive del combinado nacional. Las dos primeras victorias, ante Inglaterra en Wembley y la goleada a Croacia en Elche, devolvieron la ilusión, pero los dos últimos partidos han traído el drama de vuelto.

Las dos derrotas ante estos países en los partidos de vuelta de la fase de grupos de la Liga de las Naciones (2-3 ante Inglaterra y 3-2 ante Croacia) obligan a España a un milagro involuntario para jugar la Final Four, una fase final en la que prácticamente todos se veían ya después del gran arranque. A España solo le vale un empate en un partido que no juega, el Inglaterra – Croacia.

Los peores datos en 27 años

Tras el gran inicio de Luis Enrique, la selección se ha diluido de una manera que lleva al técnico asturiano a tener los peores datos en partidos oficiales de un entrenador nuevo de España de los últimos 27 años. Desde 1991, el debut de un seleccionador no tenía peores resultados. Luis Enrique iguala a Miera. Antes, en 1982, Santamaría tuvo peores resultados.

Luis Enrique ha cosechado en sus cuatro primeros partidos oficiales dos victorias y dos derrotas. Todos sus predecesores, desde 1982 y excepto el mencionado Miera, tenían mejores datos en sus primeros cuatro encuentros aunque, eso sí y el dato es clave, todos ellos tuvieron partido más cómodos que los que ha tenido Luis Enrique, que se ha medido a la subcampeona del mundo y a la semifinalista del último Mundial.

Hay que irse al Mundial 1982 con José Santamaría en el banquillo para encontrar peores datos en los primeros cuatro duelos oficiales que los de Luis Enrique. Entonces, el hispano-uruguayo dirigió a España en el Mundial con dos derrotas (1-0 vs Irlanda del Norte y 2-1 vs Alemania Federal), un empate (1-1 vs Honduras) y una victoria (2-1 vs Yugoslavia). Santamaría llevaba ya dos años en el banquillo, desde 1980, pero todos los partidos que había dirigido habían sido amistosos, porque España no tuvo que jugar la fase de clasificación al ser la anfitriona.

Desde Santamaría llegaron otros 10 técnicos que mejoraron lo que ahora ha hecho Luis Enrique. Miguel Muñoz (1982-1988 al frente de la selección) cosechó dos victorias y dos empates en sus cuatro partidos oficiales. Luis Suárez (1988-1991) ganó sus primeros cuatro encuentros.

Por su parte, dos son los entrenadores que sacaron los mismos puntos (seis) que Luis Enrique en sus primeros encuentros: Vicente Miera (1991-92) con dos derrotas y dos empates (exactamente los mismos datos que Luis Enrique, incluso en el general de goles, con +1) y Javier Clemente (1992-1998) que ganó un duelo y empató otros tres.

Tras ellos, José Antonio Camacho (1998-2002) ganó sus primeros cuatro partidos oficiales al frente de la selección, Iñaki Sáez (2002-2004) ganó tres y empató uno, Luis Aragonés (2004-2008) ganó dos y empató otros dos y Vicente del Bosque (2008-2016) ganó sus primeros cuatro encuentros.

Por último, lo más reciente, Julen Lopetegui (2016-2018) cosechó tres victorias y un empate en su debut y Fernando Hierro (2018) una victoria y tres empates, aunque si bien no perdió, acabó derrotado en la tanda de penaltis de octavos del Mundial de Rusia.