Cristiano Ronaldo, sobre su denuncia por violación: “Soy un ejemplo y la verdad siempre gana”

Cristiano Ronaldo compareció en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a la Juventus con el Manchester United en Old Trafford y, además de ser preguntado por su regreso al club en el que explotó como futbolista, también tuvo que responder a una cuestión sobre la acusación de violación que cayó sobre sus hombros por un caso de 2009.

“Soy un ejemplo, 100%, en el campo y fuera de él. Sonrío siempre, juego en un club fantástico, tengo salud y tengo una gran familia. Tengo de todo. El resto no me afecta. Mis abogados están confiados y yo también lo estoy. Hice un comunicado hace dos semanas, no voy a mentir sobre esta situación. La verdad siempre gana en estos casos”, especificó sobre la denuncia interpuesta por Kathryn Mayorga.

Cabe recordar que Mayorga denunció a Cristiano Ronaldo por una presunta violación en 2009. El luso, que ha puesto el caso en manos de sus abogados, confía en que todo se solucione y que la verdad salga a la luz cuanto antes, mientras él sigue concentrado en su nueva etapa como jugador de la Juventus.