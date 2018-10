Higuaín: “La Juventus me dio la patada cuando llegó Cristiano”

Higuaín ha asegurado en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' que es muy feliz en el Milan

Gonzalo Higuaín ha repasado su salida de la Juventus y posterior llegada al Milan en una entrevista en La Gazzetta dello Sport, previa al derbi contra el Inter. En la misma aseguró que está muy en esta nueva etapa como rossonero y ha cargado contra su ex equipo por darle “la patada” con la llegada de Cristiano Ronaldo.

Salida de la Juve

“Ese día (el pasado 9 de mayo, el de la final de la Copa de Italia), en mi interior tuve la sensación de que sí, tal vez sabía que algo estaba roto. Luego llegó a Ronaldo. La decisión de salir no es mía, lo di todo por la Juventus, gané varios títulos. Después de que Cristiano llegara, el club quería dar un salto cualitativo y me dijeron que no podía quedarme y que estaban tratando de encontrar una solución. La mejor solución fue Milán”.

Venganza

“No, no, el mío es un sentimiento de afecto porque me trataron muy bien. Los compañeros y aficionados me han dado un gran afecto. No pedí yo marcharme. Todos lo dicen, me dieron la patada. En Milán me dieron desde el primer momento mucho amor y así me convencieron”.

Fichaje por el Milan

“Gattuso tiene algo diferente, te mira y sientes lo mucho que ama el fútbol. Creo que jugué contra él en la Liga de Campeones cuando estaba en el Real Madrid. Está tratando de sacar lo mejor de mí, y realmente aprecio que lo haga. El equipo está de su lado, es una persona muy intensa que muere por sus jugadores. No creas que los entrenadores son así, no hay muchos. Es un honor ser entrenado por él, tomé la decisión correcta porque me está mejorando”.

Derbi

“Todos los derbis tienen un sabor especial. Esta vez será igual porque, además, es el primero con el Milan. Será bonito jugarlo. El hecho de que San Siro esté casi todo de su lado –el Inter juega de local– será un desafío más. Éste es un derbi caliente, me recuerda al de Madrid”.

Posible vuelta de Ibra al Milan

“Son cosas que corresponde tratar al club, sólo puedo decir que me encanta jugar con grandísimos jugadores y él lo es”.

Entrenador ideal

“Sin duda, Sarri. Es el que ha sacado lo mejor de mí y Gattuso se parece mucho: tiene un deseo de vencer que me gusta a morir”.

¿Qué se llevaría de la Juventus al Milan?

“Ellos marcan un gol y ganan los partidos, son mortales. Nosotros somos un equipo que marca goles, pero debemos pensar en ganar los partidos 6-3 ó 7-4”.

Estado de forma

“Estoy como si me hubiera quitado 4-5 años. Me siento feliz, como en la época del Nápoles”.

Relación con De Laurentiis

“Nunca es culpa suya. Siempre de los demás. Lavezzi salió mal del Nápoles, Cavani lo mismo. Con Sarri en el banquillo contactó con otro entrenador, y conmigo se embolsó 94 millones de euros. Todo el mundo tiene problemas con él y la gente insulta a los demás. De los aficionados de Nápoles no tengo nada negativo que decir. Fueron tres años hermosos y ahora me odian. Un día diré lo que pienso, ahora no puedo “.