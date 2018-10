Sin Isco empezó todo

Al Real Madrid de Julen Lopetegui se le están empezando a gastar las vidas en un tiempo en el que no se imaginaba otra cosa que no fuera el éxito del nuevo proyecto del campeón de Europa. De la posesión efectiva y creativa y la presión alta se ha pasado a la depresión de intentar e intentar marcar gol sin acierto. En medio de este mar de dudas sale a relucir un nombre, por ausente, que sirve para explicar muchos de los problemas que atraviesa el equipo merengue. Isco Alarcón no está y el Madrid de Lopetegui lo nota.

El malagueño causó baja repentina y misteriosamente en el entrenamiento previo al choque frente al Sevilla. Las molestias físicas que iniciaron como argumento de los rumores dieron paso a la realidad. Una apendicitis aguda apartaría a Isco un mes de los terrenos de juego. El tiempo de baja obligado por la operación no se tomó en un primer momento como algo grave para el equipo. Con Asensio a tope, el once estaba perfectamente cubierto y el equipo se encontraba en dinámica positiva tras una espectacular victoria frente a la Roma.

Paradójicamente, el ‘22’ había sido suplente en San Mamés, días antes de la dolencia, y él mismo tuvo que salir desde el banco para anotar el gol que convirtiera la primera derrota en Liga de la era Lopetegui en un empate. A partir de la baja de Isco, los tres encuentros disputados por el Madrid han tenido un denominador común: ninguno ha acabado en victoria.

Isco es creatividad, desequilibrio y gol en clave Real Madrid. De lo primero hay mucho en la primera plantilla, pero la capacidad del malagueño de jugar entre líneas sólo puede ser sustituida en estos momentos por un pletórico Ceballos. Desde la posición de extremo o interior izquierdo, el malagueño se ha destapado como un activo importante desde el regate en el pico del área, algo que ha echado -mucho- de menos Lopetegui en los últimos compromisos.

Isco también es gol

Por último, el gol, la asignatura pendiente del Real Madrid en este desesperante tríptico de encuentros. Isco no es ni mucho menos un goleador, pero ante Athletic y Roma ya dejó su impronta con sendos tantos que dieron puntos al equipo blanco. Vista la nula aportación de sus compañeros en los últimos encuentros, una versión ofensiva del ’22’ no resulta ni mucho menos insignificante para el equipo blanco.

Isco se ha confirmado como uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos años y su baja para el Real Madrid es por ende de una gravedad considerable, teniendo también en cuenta la grandeza y capacidad de liderazgo de un jugador de los que nunca se esconde. Podrá fallar o no, gustar más o menos, pero Isco siempre quiere ayudar a su equipo y ahora más que nunca, el Madrid le necesita para volver a ganar.