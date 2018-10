Mourinho: “No puedo decir lo que pienso de mi plantilla…”

El Manchester United empató a cero ante el Valencia en Old Trafford, resultado que deja a José Mourinho en la cuerda floja. Tras el partido, el técnico compareció ante los medios de comunicación para hacer una valoración del partido: “Estoy contento por el esfuerzo, pero no con el resultado. No es un resultado ni bueno ni malo”.

Sin embargo, el portugués se mordió la lengua a la hora de hablar de la calidad de su plantilla para no recibir más críticas. “Es difícil para mí decir lo que pienso porque recibiré más críticas de la prensa. Cuando el año pasado quedamos segundos dije que fue una gran temporada”, comentó el preparador de los red devils que podría no estar en el banquillo cuando se vuelvan a enfrentar al Valencia el 12 de diciembre.

Los malos resultados han desatado una oleada de críticas, algunas de leyendas del conjunto de Mánchester como Paul Scholes “No me interesa hablar. Este es un país libre con libertad de expresión. Es una democracia”. Respecto a los abucheos desde las gradas de Old Trafford, Mourinho prefirió no mojarse y aseguró que “este es un país libre. Los aficionados del United tienen derecho a expresar su opinión. Estoy con ellos al 200%“.

Por último explicó los motivos de su retraso a la hora de llegar al estadio, lo que provocó que el partido comenzara más tarde: “Nos ha costado 75 minutos en llegar del hotel al estadio. Hubo un problema con el autobús. Normalmente son necesarios 30 minutos. La policía se negó a acompañarnos con escolta. UEFA entendió la situación muy bien y el árbitro nos permitió empezar cinco minutos después”.