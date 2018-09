España – Croacia: Liga de las Naciones hoy, en directo

Alineación de la Selección Española: De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Gayá, Busquets, Saúl Ñíguez, Dani Ceballos, Isco, Asensio y Rodrigo Moreno. Sigue en directo el encuentro entre España y Croacia, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de las Naciones 2018 La España de Luis Enrique se estrena ante su afición frente a la Croacia de Modric y Rakitic, subcampeona del mundo

ALINEACIÓN OFICIAL DE CROACIA: Kalinic, Pivaric, Vida, Mitrovic, Vrsaljko, Brozovic, Rakitic, Perisic, Modric, Kovacic y Santini.Tras la victoria ante Inglaterra, Luis Enrique afirmó que en su España "nunca habrá intocables". Y hoy el técnico asturiano lo demuestra con un once en el que cambia tres piezas importantes. Eso sí, ocho titulares de Wembley siguen, en otra línea de continuidad.Tres movimientos respecto al once titular que jugó en Wembley. Gayá sale en lugar de Marcos Alonso, Dani Ceballos por Thiago Alcántara y Marco Asensio sustituye a Iago Aspas.Ya tenemos el once de España para este partido. ALINEACIÓN OFICIAL: De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Gayá, Busquets, Saúl Ñíguez, Dani Ceballos, Isco, Asensio y Rodrigo Moreno.España juega su segundo partido en la Liga de las Naciones tras su importante victoria el pasado sábado en Wembley ante Inglaterra, donde el equipo de Luis Enrique, en su debut en el banquillo español, ganó por 1-2.¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido España - Croacia, correspondiente a la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro arrancará a las 20:45 hora peninsular española y se jugará en el Estadio Martínez Valero de Elche (Alicante).









El estadio Martínez Valero de Elche acoge este martes el partido entre España y Croacia. Tras su estreno triunfal contra Inglaterra, Luis Enrique se estrenará como seleccionador español en casa frente a la subcampeona del mundo, que debutará en este nuevo torneo creado por el máximo organismo del fútbol europeo.

La Croacia de Modric y Rakitic disputa su primer partido oficial después de proclamarse subcampeona del mundo en el Mundial de Rusia el pasado verano. Los centrocampistas de Real Madrid y Barcelona son los dos grandes peligros del conjunto dirigido por Zlatko Dalic. Aunque también habrá que tener en cuenta al ex madridista Mateo Kovacic, que apunta a titular.

España, por su parte, viene de conseguir la victoria en uno de los campos más complicados de la competición, Wembley. Los de Luis Enrique sufrieron pero lograron remontar el 1-0 inicial, con goles de Saúl y Rodrigo, para llevarse el primer triunfo en esta nueva era y sumar los tres puntos en su debut en la competición. Croacia no se lo pondrá nada fácil a España, de hecho ya le ganó en la fase de grupos de la última Eurocopa.

Luis Enrique alineará un once muy similar al del último encuentro frente a Inglaterra. A priori se espera que entre Sergi Roberto por Thiago en el centro del campo como única novedad. El seleccionador asturiano no quiere tocar lo que le funcionó frente a otra de las grandes selecciones del mundo como Inglaterra, que terminó cuarta en el pasado campeonato del mundo. Una victoria frente al combinado croata pondría muy de cara el pase de España a la final four.