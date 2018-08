Adriano: “Llegaba borracho a todos los entrenamientos: bebía todo lo que me ponían en las manos”

Adriano reconoce que el Inter le cubría cuando llegaba borracho a los entrenamientos matinales

Adriano, ex jugador del Inter de Milan, ha desvelado en una entrevista sus problemas con alcohol durante su época en el club italiano, donde vivió los mejores años de su carrera. En declaraciones recogidas por el diario portugués A Bola, el que fuera futbolista del cuadro italiano reconoce que llegaba borracho a los entrenamientos y que “bebía todo lo que me ponían en las manos”. El delantero conquistó numerosos títulos durante su etapa en la Serie A (2 Copas de Italia, tres ligas y tres Supercopas de Italia), pero confiesa que la muerte de su padre fue el principal motivo por el que se dio a la bebida.

“Solamente yo sé lo que he sufrido. La muerte de mi padre dejó un enorme vacío en mi vida. Me sentía muy solo. Después de su muerte todo empeoró porque sentí que estaba totalmente aislado. Me encontraba solo en Italia, triste y deprimido, así que comencé a beber. Sólo estaba feliz cuando bebía y lo hacía todas las noches. Bebía todo lo que me ponían en las manos, ya fuera vino, whisky, vodka o cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y al final tuve que dejar el Inter”, relata con dolor.

El ex futbolista brasileño admite que el club siempre le cubría con la prensa cuando llegaba borracho a los entrenamientos matinales, diciendo que tenía problemas musculares: “No sabía cómo esconderlo, así que llegaba borracho a los entrenamientos de la mañana. Siempre iba, aunque estaba totalmente borracho y luego me llevaban los médicos a la enfermería. El Inter le decía a la prensa que tenía problemas musculares“.

Al cabo de un tiempo, Adriano terminó dándose cuenta de cuál era el problema, la gente con la que se juntaba durante su estancia en Milán. “Más tarde me di cuenta de que el problema era la gente que me rodeaba, amigos que no hacían otra cosa que llevarme a fiestas con mujeres y alcohol sin pensar en nada más”, comentó el ex futbolista sobre una de las etapas más duras de su vida, que le costó su carrera futbolística.