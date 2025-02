3 señales que avisan de que tus inquilinos van a acabar siendo okupas, según un experto inmobiliario

El problema de la okupación en España ha vuelto a salir a colación en la última semana después de que Pedro Sánchez llegara a un acuerdo con Carles Puigdemont para sacar adelante el nuevo decreto ómnibus. Esta nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, mantiene la protección para la inquiokupación que incluía la anterior ley tumbada en el Congreso gracias al Partido Popular. Un experto inmobiliario ha hecho un video viral en las redes sociales en el que ha dado una serie de consejos para evitar tener un problema con los okupas.

El Real Decreto-ley 1/2025 ya es una realidad después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y además de la revalorización de casi 12 millones de pensiones y los descuentos al transporte, también se mantiene la norma que protegía a los okupas e inquiokupas en una situación de alta vulnerabilidad. Así que las medidas que incluía el decreto ómnibus que Junts, Partido Popular y Vox tumbaron en su día, ahora vuelven a estar en vigor en lo que respecta a la okupación.

Así que desde el pasado miércoles ningún okupa e inquiokupa que esté en una situación vulnerable no podrá ser desahuciado, aunque haya una sentencia judicial a favor del propietario. De esta manera, los dueños de las viviendas tendrán más problemas para poder echar a los inquilinos que han dejado de pagar el alquiler y han podido demostrar ante las autoridades que están en una situación de vulnerabilidad.

A sabiendas de que esta es una decisión que perjudica en demasía a los propietarios, en las negociaciones Junts pidió al Gobierno una mayor seguridad para este colectivo y por ello dentro de este decreto ley se ha incluido un sistema público de avales y garantías para propietarios con el que se pretende asegurar al propietario la renta del alquiler que en su día quedó estipulada en el contrato. Hay que recordar que la norma que permitirá los desahucios exprés en 15 días tiene que ver con el allanamiento de morada y usurpación de vivienda, por lo que no corrige uno de los grandes problemas que hay en España a principios de 2025: la inquiokupación.

Lo que dice un experto sobre los okupas

Debido al aumento desmesurado de la inquiokupación en España, un experto inmobiliario ha dado una serie de consejos a los españoles para evitar que los inquilinos en el contrato de alquiler se conviertan en okupas. «¡Evita inquiokupas con estas 3 estrategias (la última es infalible y GRATIS)!», reza el titular del vídeo que ha sido publicado en la red social Tik Tok y que se ha hecho viral, contando con miles de reproducciones.

@sergioexcellencecircle como se hace llamar este experto inmobiliario que se ha convertido en un influencer en las redes gracias a sus consejos, expone tres cosas que debe seguir para evitar tener problemas con la inquiokupación. «Haz una muy buena selección. Pide toda la documentación que sea necesaria y, si no lo tienen claro, fuera. No te la juegues porque no es necesario. Encontrarás mejores candidatos», explica sobre la importancia de llevar a cabo una buena selección en el mercado para asegurarte de que el inquilino va a pagar el contrato de alquiler tal y como dice el contrato.

Este experto inmobiliario cita como segundo consejo la importancia de realizar un buen seguro para evitar tener problemas con los okupas. «Haz un buen seguro. Esto te da doble garantía: la primera contra el impago de rentas, pero la segunda es que se asegurarán de que la selección es la correcta analizando al inquilino y los registros de morosidad», afirma antes de desvelar el tercer paso a seguir, que es indispensable para no tener problemas y que además es gratis.

«Pide avales. El 90% de los inquiokupas están solos en el contrato del alquiler o con su pareja. Si involucras a familiares o amigos en el contrato que avalen solidariamente y con sus propiedades, os aseguro que no okupan el piso», recomendaba sobre algo que debe ser de perogrullo visto el problema con los okupas que hay a día de hoy en España. Pedir un aval antes de firmar el contrato te puede evitar muchos problemas.