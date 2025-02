Peligro inminente en esta zona de España: la AEMET alerta de una DANA que puede arrasar con todo

Estas serán las horas más críticas, llega una inminente DANA que traerá lluvias y nieve a Andalucía que se prepara para lo peor. La previsión del tiempo es cada vez más y más importante, en especial en estos días en los que todo puede ser. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que estar pendientes de lo que puede pasar en especial en algunos puntos del país.

Empezamos la semana con alertas, algo que hemos visto la importancia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Siendo un detalle que sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que todo es posible, con ciertos elementos que nos harán pensar en un cambio que puede acabar siendo lo que marque esta diferencia importante que tenemos por delante. La DANA puede darnos algunos detalles que realmente podemos empezar a ver llegar un cambio que quizás puede ser altamente peligroso. Tenemos que estar muy pendientes de una previsión del tiempo que tendrá algunas novedades destacadas en esta primera semana de febrero.

Estas serán las horas más críticas

Las horas más críticas serán las que marcarán una diferencia importante en estos días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de ver un poco más allá, de la mano de unos expertos del tiempo, que parece que nos dan algunas noticias destacadas en estas próximas jornadas.

Es momento de empezar la primera semana de febrero, marcada por una inestabilidad que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Tendremos que ver llegar esta situación cambiante que realmente puede darnos algunas noticias fuera de lo común. Con una mirada puesta al cambio que realmente nunca pensábamos que tendríamos en estas alturas del año.

El segundo mes, aquel en el que empezamos a ver algunos signos de cambios, nos trae una nueva DANA para empezar desde cero estas jornadas que tenemos por delante. Tocará ver qué es lo que nos espera de la mano de los expertos del tiempo. Esta lluvia intensa puede ser totalmente inesperada. Por lo que, tendremos que empezar a ver un ciclo de cambios que realmente no esperábamos, Andalucía está en alerta y no será el único lugar en el que el tiempo causará estragos.

Llega una inminente DANA que llega a Andalucía con lluvias y nieve

Los expertos de El Tiempo tienen por delante una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia importante. La DANA puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos, de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves en estos días de febrero que iniciamos.

Tal y como nos indican: «En cambio, la presencia del potente y extenso anticiclón de Siberia, junto con el bloqueo de la alta de Azores, ocasiona que algunas borrascas frías o danas se descuelguen y desgajen del chorro polar, afectando a áreas a más baja latitud en varias regiones de Europa. Una de estas danas está afectando a la zona mediterránea e Islas Baleares. En las próximas horas, otra más pequeña se va a descolgar por el noroeste peninsular, atravesando rápidamente la mitad occidental y posicionándose en la zona de Golfo de Cádiz. Esto unido a la formación de una pequeña borrasca en superficie va a ocasionar precipitaciones de cierta entidad en el sur y en el entorno del Estrecho. En estos momentos está entrando un frente frío por el noroeste peninsular, asociado con ese embolsamiento de aire frío en altura».

Siguiendo con la misma previsión: «Debido a la incertidumbre inherente en el movimiento de este tipo de pequeños embolsamientos de aire frío, no se puede discernir claramente la zonas con precipitaciones más cuantiosas. Sin embargo, parece que Asturias, Cantabria, sur de Andalucía, Ceuta y Melilla pueden recibir bastantes litros. A consecuencia de las bajas temperaturas reinantes y a ese aire frío en altura, no es descartable ver nevadas por debajo de los 1200 metros, centradas en el Sistema Central, zonas aledañas y puntos altos de la meseta».

Será mejor que nos preparemos: «La DANA va a ocasionar precipitaciones primero en el noroeste peninsular, que después se trasladarán por la vertiente atlántica, sin penetrar demasiado en el centro peninsular. Por último, se formará esa zona de bajas presiones en el Estrecho con reflejo en superficie a últimas horas de la jornada. Los chubascos se irán trasladando por la parte más occidental de Andalucía y hacia Granada, pero lo más probable es que las lluvias no lleguen, o lo hagan de manera débil y aislada, a las comarcas más nororientales. En concreto, no se esperan precipitaciones en gran parte de las provincias de Jaén y Almería. Aunque nevará en Sierra Nevada, en principio no se esperan espesores significativos».