Joaquín: “Voy a hablar con la Liga para que me dejen ponerme ‘Hulio’ en la camiseta”

Joaquín Sánchez atendió a los medios de comunicación durante la concentración del Betis en Montecastillo. El andaluz mostró su habitual sentido del humor con la prensa.

Fue preguntando por el ya famosísimo Hulio que puso de moda al llamar así a Julio Baptista. “Es una cosa que nunca me podía imaginar que podía llegar a tanto”, aseguró Joaquín. “Voy por la calle y me dicen ‘Hulio’. Ha sido tal boom que lo he puesto en las botas y voy a hablar con la Liga a ver si me dejan ponerme en la camiseta ‘Hulio”, añadió el futbolista del Betis.

Esa no fue la única perla que dejó el del Puerto de Santa María en la rueda de prensa. Joaquín sorprendió hace unas semanas a todos con su pelo teñido de rubio platino. “Quería hacerlo desde hace tiempo, pero ese día me levanté y sin decirle nada a mi mujer me fui a la peluquería y me hice el cambio de look”, respondió el verdiblanco. “Cuando me vieron mis niñas no sabían ni quién era…”, agregó.

Por si fuera poco fue cuestionado si está aprendiendo japonés para recibir a Inui. “Es un idioma complicado, creo que va a tener que hablar español él porque si no, no se va a enterar de nada el pobre”, dijo Joaquín Sánchez. “Esperemos que se integre perfectamente, entiendo que para ellos será complicado, pero el chino…bueno, el japonés, que es lo mismo, es muy difícil”, concluyó.