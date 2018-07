A Camacho se le olvida el nombre de Harry Kane y le llama… ¡Enrica!

La labor de José Antonio Camacho como comentarista de Mediaset en el Mundial de Rusia 2018 no ha pasado desapercibida para nadie. El ex jugador y entrenador, que se hizo famoso por su comentario en el gol de Iniesta en 2010, dejó su última perla en la entrega de premios del torneo, al olvidar el nombre de Harry Kane y llamarle de una forma que ni siquiera su compañero Manu Carreño entendió.

“Yo, por ser Bota de Oro, metería en el once ideal a Henri Can”, afirmó Camacho cuando en Telecinco se preguntaban unos a otros por la alineación del Mundial. “¿A quién?”, respondió aturdido Carreño, sin saber lo que acababa de decir su compañero. “A Enrica”, completó el ex seleccionador español, que se convirtió de inmediato en la diana de las críticas y las mofas de los usuarios de las redes sociales, que no perdonaron un lapsus de pronunciación del técnico.