Echenique usa a Luis Enrique para atacar en Twitter al Real Madrid

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha usado el nombramiento de Luis Enrique como nuevo seleccionador de España para atacar al Real Madrid con un mensaje en las redes sociales.

Pese a que sorprendió que ninguno de los jugadores de la Selección felicitara públicamente a Luis Enrique una vez conocido su nombramiento como nuevo seleccionador, en la esfera política hubo quien no tardó en pronunciarse en las redes sociales acerca del mismo.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, aprovechó la ocasión para felicitar a Luis Enrique y sobre todo lanzar una pulla al Real Madrid. “Estoy seguro de que Luis Enrique va a hacer un gran trabajo como seleccionador. Lo único que pido es no venga un multimillonario a comprárselo dos días antes del Mundial de Catar”, decía en su mensaje compartido con los seguidores en Twitter.

Echenique hacía una clara alusión a lo ocurrido con Julen Lopetegui, cuyo fichaje por el Real Madrid se conoció tres días antes de que arrancara el Mundial y ello llevara al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a tomar la decisión de destituirle al día siguiente y poner en su lugar a Fernando Hierro.

Alguien de Podemos que no ve bien la movilidad de los trabajadores y que puedan optar a contratos con mejores condiciones… ¡Vaya, no me lo esperaba! Se comprueba que este tipejo tiene el mismo interés en defender a los trabajadores que cuando no daba de alta a sus empleados

— ViolentoDeKelly (@ViolentoDeKelly) 9 de julio de 2018