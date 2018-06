Mundial 2018: Sólo un misil de Kolarov puede con Keylor

Serbia se impone por la mínima a Costa Rica gracias a un gol de falta de Kolarov Gran partido del portero madridista, que salvó dos goles cantados

El grupo E se ponía en marcha en este Mundial 2018 con un Serbia-Costa Rica que Aleksandar Kolarov decidió de falta en un partido en el que los balcánicos fueron superiores.

El jugador del Manchester City resolvió con un soberbio lanzamiento desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer Keylor Navas, que estuvo providencial en otras dos acciones sobre su portería.

Las miradas estaban puestas en el portero del Real Madrid y más después del desacierto de David de Gea ante Portugal. Y el tico, como viene siendo habitual en este último tramo de la temporada, mantuvo un gran nivel. El guardameta salvó a su selección de un resultado más abultado, pues tuvo una gran intervención en un uno contra uno de Mitrovic y metió la mano para evitar que un remate de Kostic se colara en su arco.

La propuesta de los serbios fue mejor. El cuadro europeo se hizo fuerte en el centro del campo y trató de sacar rentabilidad de los balones aéreos desde los primeros minutos, aprovechando su altura. Pero con el paso de los minutos, las acciones de ataque cada vez aparecían con menos frecuencia.

Uno de los nombres propios del partido estaba destinado a ser el de Milinkovic-Savic y fue uno de los encargados de hacer que la dinámica aburrida de la primera mitad desapareciese en la segunda. De sus botas nació la acción más clara para los serbios, gracias a un pase en profundidad a Mitrovic que secó Keylor. Una calcada pudo suponer la sentencia, pero entonces fue González quien salvó.

La segunda parte parecía animarse y vaya si lo hizo. Minutos más tarde, en el 56′ una peligrosa falta algo escorada hacia la derecha acabó suponiendo el único tanto del partido. Era perfecta para un zurdo con el golpeo de Kolarov y el lateral no falló. Su potente disparo a media altura y pegado al poste fue inalcanzable para el cancerbero costarricense, que no pudo hacer nada a pesar de su estirada.

El gol obligó a Costa Rica a dar un paso adelante, algo que no había hecho en los 60 primeros minutos. La entrada de Campbell trató de darle más profundidad y velocidad al ataque del equipo y lo consiguieron, aunque el gol no llegaría. El control del partido en los últimos minutos fue para los de la CONCACAF, pero su dominio no se transformó en ocasiones claras.

Con tangana incluida se llegó al final de un flojo partido, en el que el solitario tanto de Kolarov hizo justicia y cuyo resultado complica mucho a Costa Rica su futuro en Rusia. Su próximo rival será nada menos que Brasil. De no ganar, dirán adiós a sus opciones de estar en octavos.