Mundial 2018: El ‘9’ de España es Diego Costa

Su debut en el Mundial 2018 lo ha confirmado

El 9 de España ha dejado de ser el debate nacional por excelencia en nuestro país. Después del doblete de Diego Costa ante Portugal en el debut en el Mundial ha acabado con todas las especulaciones de quién iba a ser el delantero centro titular también para esta competición.

Desde 2012 cuando el máximo goleador histórico David Villa perdía protagonismo, los nombres se han sucedido en pleno debate por ser el delantero de España. El hispano-brasileño siempre ha estado en todas las quinielas y combinaciones, pero ahora ha conseguido lo que en Brasil 2014 no pudo hacer él mismo ni dos años después Álvaro Morata.

Las cualidades de Diego Costa siempre han sido cuestionadas por el estilo del combinado nacional pero al final se ha demostrado que son compatibles. Lucha, garra, potencia o velocidad son algunas de ellas que ofrece en el Atlético y parecían no encajar en un juego de toque que aportan los Busquets, Iniesta, Silva o Isco con España.

Su ausencia en la Eurocopa de 2016 con Del Bosque dando los últimos coletazos a su cargo de seleccionador parecía confirmar que no estaba hecho para coger ese rol. Con su sucesor, Lopetegui, el propio Morata seguía partiendo con ventaja, pero el natural de Lagarto a base de trabajo ha acabado rompiendo todas las barreras que se le han ido poniendo por delante.

Un esfuerzo muy meritorio

Diego Costa prefirió quedarse sin jugar en el Atlético de Madrid en la primera mitad de temporada -por la sanción de la FIFA- que fichar por otro equipo en año de Mundial. Dicen que quién no arriesga no gana y el hispano-brasileño lo ha hecho y le ha salido bien ya que empezar el curso en enero no era lo ideal para el rompecabezas de Lopetegui en este puesto.

Incluso con la convocatoria para el Mundial y todo el lío de la Selección que ha hecho llegar a Hierro al banquillo se llegó a cuestionar sobre su titularidad, pero este doblete ante Portugal ha acabado el debate. Iago Aspas y Rodrigo, los otros dos delanteros centros para esta competición, tendrán que esperar su oportunidad desde el banquillo porque este puesto ya tiene nombre y apellido.