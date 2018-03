Benítez vuelve a España en busca de partidos amistosos

Rafa Benítez vuelve a España. El actual técnico del Newcastle ha decidido llevar a su equipo hasta Alicante para ejercitarse durante la próxima ‘brecha’ de la temporada. El conjunto inglés cuenta con tres semanas de parón debido a los caprichos del calendario.

Los últimos amistosos de selecciones y el aplazamiento del partido en Wembley con el Tottenham por su pase a cuartos de la FA Cup ha dado pie a Benítez para organizar una ‘mini-pretemporada’.

El técnico es reacio a este tipo de planificaciones, pero la duración del parón ha sido clave en la decisión. “Normalmente no me gusta alejarlos de sus familias, pero 21 días sin jugar es demasiado tiempo”, confesó Rafa.

El plan establecido por el club es concentrarse en Alicante de jueves a domingo, donde se prepararán para disputar cuatro partidos amistosos. Benítez tiene en su mente disputar un duelo contra el equipo belga Royal Antwerp, otro frente a un club islandés de alta categoría y dos ante equipos nacionales.

La última visita de Rafa a la península con un club inglés estuvo marcada por la polémica. Cuando el entrenador dirigía al Liverpool, dos de sus jugadores, Craig Bellamy y John Arne Riise, ocasionaron un gran incidente en un club de golf. Sin embargo, el técnico ha insistido en que tales escenas no ocurrirán en el viaje de Newcastle la próxima semana.

“Confío en mis jugadores. No he tenido grandes problemas con mis equipos. Lo más famoso fue en Portugal con el Liverpool… pero luego vencimos al Barça“, sentenció el ex madridista.

Además, Benítez también habló de los últimos altercados del West Bromwich Albiol. Alan Pardew fue duramente criticado por llevar a sus jugadores a Barcelona el mes pasado, donde estuvieron involucrados en un incidente con un taxi.

“Si vamos allí es porque tenemos que jugar contra equipos competitivos. Entrenaremos y trataremos de mantenernos todos juntos. Lo bueno es que el complejo donde vamos a estar, no está en el medio de la ciudad, por lo que tienen que permanecer allí, relajarse y concentrarse en el fútbol”, explicó Benítez.