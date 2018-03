Tebas ‘amenaza’ a las televisiones: “Si el fútbol les parece caro, que no lo compren, sacaremos tanto o más”

Javier Tebas, presidente de la Liga, participó este lunes en una jornada, en Madrid, sobre Derechos Audiovisuales en el deporte que se titula “hacia un nuevo modelo de entretenimiento”. Allí habló sobre el precio del fútbol y su viabilidad después de las críticas recibidas, sobre todo desde Vodafone, el mandatario español cargó contra los operadores.

“Siempre se quiere pagar menos. Pero desde la época de los romanos. La situación de ahora no es la de hace tres años. El mercado está regulado y eso perjudica claramente al fútbol y le quita valor. Telefónica (60% del mercado), que paga 700 millones por todo el fútbol y no 900como se dice en todos lados, si compra el fútbol está obligado a distribuirlo entre los demás operadores. El único que puede ir al concurso es Telefónica. Los demás comprarán el fútbol si él lo tiene. En privado dicen otra cosa que dicen en público. Hablan a sus accionistas y a sus fondos. El fútbol es muy importante para su cotización. Cuando leamos estos mensajes hay que tener en cuenta no sólo la cuenta de resultados sino el valor bursátil. Me sorprenden las cifras que dan. Tenemos que ver qué está pasando. Hay una cosa en la que le doy la razón, pero no es culpa nuestra: las telecos utilizaron el fútbol hace tres años para la oferta convergente y esa oferta ha bajado. No es que el fútbol sea caro o barato, sino que su guerra de competencias ha cambiado. Tendrán que hacer los números de otra forma Hay nuevos competidores y hay que trabajarlo. Si el concurso queda desierto no va a pasar nada. No sé si será lo mejor… No creo que pase y habrá otro escenario. Va a pasar algo, seguro. El mercado va a ser diferente y nadie se va a quedar nada en exclusiva. Y si no, quedará el concurso desierto. Si les parece caro que no compren el fútbol, no pasa nada. Sacaremos tanto o más dinero. Otra cosa son los riesgos que asumamos. No quiero ser partícipe de la ruina de Telefónica”.

Piratería

“Nos afecta en todo el mundo. Web, decodificadores, etc… Luchamos de forma diferentes. Creamos un departamento de Integridad en el que trabajan doce personas, doce hackers contratados, no cuento a los abogados. Trabajamos en cuanto el lobby, en Washington y Bruselas. En España estamos en una fase intermedia acudiendo a los juzgados para lograr que los operadores puedan anular la señal a las urls piratas. Además trabajamos en temas legales con la Propiedad Intelectual registrada en el Código Penal. Nos acortará los plazos de peleas con servidores que dan el fútbol con decodificadores y demás. A nivel tecnológico también estamos rastreando en diferentes países para productos sin la marca oficial de LaLiga para tirarlos abajo. Se puede llegar con esta herramienta Marauder hasta retirar la cuenta del que infrinja la ley. Esto lo estamos adaptando para rastrear todo el contenido ilegal en la red y no sólo deporte. Esta herramienta (Lumier) sacará un informe en cinco minutos que antes se tardaba un año”.

Derecho a la información

“Rajoy lo primero que hizo al llegar al Gobierno fue sacar un decreto para que las radios pudieran acceder a los estadios, a las que le habíamos cobrado. Es legal. Como si no tuviera otros problemas el país. ¿El gol de Messi de ayer entra dentro del derecho a la información? Por qué no otras imágenes. Vaya, tiene que ser el gol. Hay muchos problemas con eso del derecho a la información, que yo defiendo, pero debatiendo algunas cosas. Ingresamos 150 millones de euros menos que la Premier por estas cosas de dejar informar libremente. 100 menos que la Bundesliga. Y 70 menos que la Serie A…”.

Televisiones temáticas en los clubes

“Sabiendo cuál es el objetivo, para monetizar, esta equivocado, para fidelación de aficionados habituales está bien. No se puede comparar audiencias de pago y abierta, es incomparable. En una teórica equivalencia estoy perdiendo exposición, creo que el deporte que no es Premium tiene que haber algo en abierto, incluyo OTT y Facebook… En muchos países del mundo están poniendo partidos en abierto, estamos trabajando eso mucho, hay otros países que tienes que mirar el equilibrio”.

Amazon y derechos con valor por 1.300 millones

“Los problemas surgen cuando vendemos, los precios y la estrategia y datos de partidos es de los Telecos, ellos son los que lo ponen caros o baratos los derechos. Soy bastante crítico porque le interesa a las telecos que bajen los precios y pierdan el fútbol. Vale más de 1.300 millones de euros, es el objetivo, no lo pongo a ojo, lo basamos al número de abonados que existe, los establecimientos que compran futbol, que son muy importantes, como crece la OTT, política de precios, como lo han empaquetado… Es la media de los tres años los 1.300, en tres años. En Alemania subimos un 30% y en Inglaterra caemos un 10 %. Pasa algo en el mercado interno, hay dos operadores. Hay que analizar cómo esta la competencia en el país. Más competencia y sin normativa del Gobierno, otros 300 millones más, y sin partido en abierto 100 más”.

