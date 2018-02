El Arsenal también quiere a Luis Enrique

Wenger tiene contrato con el Arsenal hasta 2019, pero el club inglés medita destituir al entrenador francés a final de temporada para intentar buscar un impulso y volver a codearse con los granes de Europa. Y el elegido para suplir al técnico galo en el banquillo de los gunners es Luis Enrique, según publica Mundo Deportivo.

Pero no es el único club inglés que está detrás del entrenador asturiano. El Chelsea va a intentar aguantar a Antonio Conte hasta final de temporada, pero Abramovich quiere cambiar de técnico en verano y Luis Enrique es el mejor colocado para hacerse cargo de los blues.

El caso es que si el Arsenal finalmente cesa a Wenger y va a por el asturiano, no lo va a tener fácil. El equipo del norte de Londres lleva varias temporadas decepcionantes y no levanta cabeza. El Arsenal no gana la Premier League desde 2004 y las copas no sirven de mucho, pues en la liga y en la Champions, que son las competiciones realmente importantes, los gunners no estánd ando la talla.

Por dinero no es, pues no para de hacer fichajes importantes para intentar dar la vuelta a la situación. El último gran refuerzo ha sido el de Alexis Sánchez, con el que Wenger y el Arsenal quieren dar un salto. Este curso no juega ni Champions League porque acabó quinto el año pasado en la Premier, pero el Arsenal quiere volver a ser lo que era.

Y para ello la solución puede pasar por cesar a Wenger en verano. En ese caso, el club ha pensado en Luis Enrique para hacerse frente del equipo. El asturiano dio la talla en el Barcelona y está en el mercado porque decidió tomarse un año sabático. El técnico parece decidido a ir a la Premier, pero queda por ver qué banquillo ocupará porque tiene varios frentes abiertos.