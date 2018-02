Vero Boquete explica su marcha a China: “He dejado de ser importante”

Vero Boquete ha explicado los motivos que la han llevado a dejar el PSG para recalar en el BG Phoenix de Beijing. Según reconoció la gallega, la pérdida de protagonismo en el equipo francés y el hecho de que finalice contrato este verano han propiciado el movimiento. Boquete ya ha pasado reconocimiento médico con el club chino y ha sido presentada.

“No estaba contando con todos los minutos que esperaba, y por un cambio de estilo, o por otras razones, he dejado de ser importante. El fútbol está para jugarlo y en China puedo mantener el máximo nivel competitivo. En el parón en Francia, y sabiendo lo que me iba a esperar en los siguientes meses (finalizaba contrato en junio), estar más tiempo allí no me beneficiaba. Llegó la oferta, me gustó el proyecto y como experiencia deportiva y personal me parecía interesante. Además, aportaré experiencia porque es un equipo muy joven“, aseguró la jugadora española.

Boquete también se mostró feliz por empezar una nueva aventura en el fútbol chino. “Es un reto jugar en otro continente y una oportunidad para seguir creciendo, y en China puedo seguir haciéndolo. Llevaba años queriendo tener una experiencia en Asia y creía que sería Japón. Pero será China, la liga más emergente. Y es China y no Europa por el momento de la temporada en que estamos. Aquí los equipos están hechos y allí están en pretemporada. A ver si tengo minutos y puedo jugar y a ver si sigo más tiempo allí”, comentó.

Por último, dio su opinión sobre el estado del fútbol femenino español: “Estamos mejor que nunca, aunque hacen falta más apoyos y más patrocinios para ser mejores. En España hay mucha diferencia entre los equipos y ello hace que la Liga no sea tan competitiva como en otros sitios”.