Simeone, sobre su sanción: “El comité y los árbitros saben lo que hacen”

Diego Pablo Simeone ha acatado su sanción de tres partidos tras lo ocurrido en el partido de Copa del Rey ante el Sevilla y ha asegurado que “el comité y los árbitros saben lo que hacen”, en la previa del partido de LaLiga Santander de este domingo ante Las Palmas (16.15 horas), donde no estará el delantero Diego Costa, aunque está “bien”.

“No tengo nada que objetar de la sanción. El comité y los árbitros saben lo que hacen. Se manejan igual con todos, así que me parece correcto. Son situaciones dentro del juego, y el comité actúa ante un comportamiento malo”, reconoció el argentino en la rueda de prensa previa al duelo ante Las Palmas.

En ese partido no estará Diego Costa, que no ha podido recuperarse a tiempo de sus molestias en el aductor. “Diego Costa está mejor. Ayer y hoy ha entrenado bastante bien. No va estar en la convocatoria, pero va evolucionando muy bien de su lesión”, afirmó.

Sí que estará en la lista Vitolo, la otra incorporación de los rojiblancos en el mercado invernal. “Vitolo está mejorando, incorporándose poco a poco. Tenemos muchas necesidad de su juego, de su talento y de sus ganas de ayudar al equipo”, apuntó Simeone.

“Según pasen los días tendrá más minutos que podrá aprovechar para entrar en un 11 complejo, con Carrasco, Correa, Koke… El que pueda mostrar mejores situaciones cuando lo necesite el equipo será el que juegue más minutos”, añadió.

También habló Simeone de Augusto y Gaitán, que podrían estar viviendo sus últimas horas como colchoneros. “El club está trabajando para cerrar la plantilla. Si Augusto tiene alguna posibilidad, yo voy a estar contento. Lo ha dado todo desde el lugar que le ha tocado estar, y seré el primero en abrir la puerta si tiene alguna oportunidad. Lo mismo con Gaitán. Estamos esperando a que se decida todo y al final de enero, si se queda será un futbolista más”, concluyó.