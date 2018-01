Luis Enrique, más cerca del Chelsea

En Inglaterra no cesan los rumores que sitúan a Antonio Conte fuera del Chelsea al final de la presente temporada, pese a que el técnico italiano aún tiene contrato hasta 2019 y se muestra firme en su deseo de continuar al mando de las filas de los blues. “Sólo me iré si me despiden”, declaraba el propio Conte.

Pero las cosas no van demasiado bien para el Chelsea, situado en la cuarta posición de la Premier League y a 15 puntos del favorito, el City de Guardiola. Además, un reto complicado en el horizonte: los octavos de final de la Champions ante el Barcelona de Ernesto Valverde.

Por todo ello, la prensa inglesa ve muy posible que Abramovich le dé un nuevo aire al Chelsea para la próxima temporada. Y hay un nombre que cada vez suena con más fuerza como posible sustituto del técnico italiano: Luis Enrique. No es la primera vez que se relaciona al ex entrenador azulgrana con el Chelsea, pero desde Inglaterra ven cada vez más factible su fichaje el próximo verano.

El dueño del Chelsea vería con buenos ojos convertir al equipo en una especie de “Dream Team” y para ello qué mejor forma de hacerlo que con el ex técnico culé que desde el pasado verano está sin equipo. Además, Luis Enrique llegaría con Juliano Belletti, actual embajador del conjunto blaugrana, pero que conoce bien al Chelsea, donde pasó tres temporadas desde 2007.

El brasileño, campeón de la Champions con el Barcelona y vencedor en el Mundial de Corea y Japón de 2002 con la Canarinha, sería el director deportivo del Chelsea.

Otros nombres que suenan como posibles sustitutos de Conte en el Chelsea son Simeone, Ancelotti o Allegri, así que habrá que esperar para ver si hay cambio en el vestuario o si el italiano cumple con su objetivo de mantenerse en el el equipo inglés.