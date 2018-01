Girona vs Las Palmas: Alineaciones, horario y canal de televisión

Otro partido dramático. El Girona tiene mucha tierra por medio para no preocuparse en casa pero Las Palmas llega con grandes necesidades por los escasos 11 puntos que atesoran. En Montilivi se dará otro frenético partido por la supervivencia en Primera.

Posible alineación del Girona

Bono, Maffeo, Juanpe, Muniesa, Bernardo, Mojica, Portu, Pere Pons, Granell, Borja García y Stuani.

Pese al último tropiezo, Bono sigue manteniendo el tipo bajo palos y no es una mala apuesta como guardameta. Mojica, asentado en el once, está haciendo buenos registros en las últimas fechas. Borja García y Portu siguen siendo apuestas económicas y medianamente rentables.

Pablo Machín no se ha mostrado muy a favor de grandes cambios en su once y es algo que seguirá manteniendo. Con Timor tocado, no volverá a repetir lo que probó en Valencia. Borja García volverá al once al igual que Muniesa, recuperado, dejando a Ramalho en el banco.

Posible alineación de Las Palmas

Chichizola, David Simón, Gálvez, Ximo, Dani Castellano, Peñalba, Javi Castellano, Viera, Momo, Calleri, Toledo (Jairo).

La lesión de Samper elimina un jugador que podía aspirar a ser buen puntuador con Jémez. Jonathan Viera sigue siendo una apuesta segura a pesar de la dinámica de los canarios. Toledo, Tana y Jairo son opciones baratas y que no promedian mal puntaje.

Con la baja de Samper, Paco Jémez volverá a tirar de Javi Castellano en la medular, junto a Peñalba y Viera. Galvéz será ya titular en el centro de la defensa junto a Ximo, dejando fuera a Bigas. Jairo podría debutar por Toledo, que no desagrada al nuevo técnico de los canarios.

¿Dónde ver por televisión el Girona vs Las Palmas?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Girona vs Las Palmas?

Sábado, 13 de enero, a las 13:00 horas.

