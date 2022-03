La invasión rusa a Ucrania se ha cobrado la vida de los dos primeros futbolistas. Así lo ha anunciado FIFPro, el sindicato mundial de los jugadores. Se trata de Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, de 21 y 25 años, respectivamente. Por lo que ha trascendido las dos muertes se han producido durante los bombardeos que se han producido a lo largo de esta semana en las inmediaciones de Kiev.

El primero de ellos, Sapylo, jugaba en las categorías inferiores del Karpaty Lviv. A sus 21 años, se encontraba en un combate contra las fuerzas rusas, como ha informado el propio club, quien ha pedido recordar al que cataloga como «héroe». Su fallecimiento, según la información facilitada por el conjunto ucraniano, se habría producido el pasado viernes 25 de febrero, en el segundo día de la contienda.

La muerte de Martynenko no fue en combate, si no tras el estallido de una bomba mientras estaba en su casa junto a su familia. El delantero jugaba en el fútbol amateur de su país, en el FC Hostomel. En un ataque de las fuerzas rusas, perecieron tanto el jugador como su madre, mientras que su padre y su hermana menor, de siete años, resultaron heridos, tal y como ha confirmado la federación local de Kyiv-Sviatoshynskyi.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022