El fútbol español triunfa en Europa con seis equipos en cuartos: es el mejor dato en 10 años

El fútbol español cuela a seis de sus equipos en los cuartos de final de las competiciones de Europa, entre la Champions, Europa y Conference League, lo que supone el mejor registro del campeonato en los últimos diez años. Desde 2016 no había tantos equipos españoles entre los ocho mejores de sus respectivas competiciones. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en Champions; Betis y Celta de Vigo en Europa League; y el Rayo Vallecano en la Conference.

El fútbol español es, esta temporada, la competición que más equipos tiene entre los 24 mejores de Europa, entre los ocho clasificados para cuartos de final para cada competición: Champions, Europa y Conference League. Inglaterra se queda a un equipo de la liga española pese al gran número de participantes que poseía, ya que solamente siguen en liza Arsenal y Liverpool en la Champions; Aston Villa y Nottingham Forest en la Europa League y Crystal Palace en la Conference.

En el mismo escalón se sitúan Alemania y Portugal, con tres supervivientes a estas alturas de la temporada en Europa. La Bundesliga tiene un participante por competición: Bayern de Múnich en la Champions, Friburgo en la Europa League y Mainz 05 en la Conference. Portugueses también hay tres, uno en Champions, el Sporting de Lisboa; y los otros dos en la Europa League, Braga y Oporto.

La Ligue 1 solamente mantiene al PSG, vigente campeón de la Champions League, y al Racing de Estrasburgo, vivo en Conference. Italia también mantiene a dos aunque son muchos los que han ido cayendo. En Champions han caído todos y solamente siguen Bolonia en Europa League y Fiorentina en la Conference.

La Liga llevaba unos años donde sus resultados en las grandes competiciones estaban por debajo de lo esperado y existía baja continuidad entre sus clubes pese a los éxitos de algunos, entre ellos un Real Madrid que ha seguido añadiendo títulos europeos a sus vitrinas. Sin embargo, la Liga actúa como ente conjunto y las puntuaciones generales han llevado a la competición a perder puestos.

Con los resultados a esta altura de la temporada, la Liga tiene muchas papeletas para ser la competición que gane una posición extra en Champions League la próxima temporada. Continúan en liza seis de los ocho equipos clasificados para las distintas competiciones, situación que les ha llevado a sumar 20.281 puntos y ocupar momentáneamente la segunda posición. En primer lugar sigue Inglaterra, con 24.791 puntos y cinco de sus nueve clubes clasificados aún en liza.

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España tiene seis equipos para seguir sumando en la siguiente ronda y, pese a la proximidad de Ligas como Alemania, con 19.428 puntos; Portugal, con 18.900; o Italia, con 18.714, estos solamente tienen a tres, tres y dos equipos aún en liza, respectivamente.

La Premier League tiene así prácticamente garantizada nuevamente una plaza extra para la próxima edición de la Champions League y España tiene muchísimas papeletas para ser la otra según los resultados que sumen en la próxima ronda Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en Champions; Betis y Celta de Vigo en Europa League; y el Rayo Vallecano en la Conference.