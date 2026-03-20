Fecha y horario de todos los partidos de la jornada 31 de la Premier League: dónde verlos por TV en directo desde España

La Premier League regresa este fin de semana con la jornada 31, donde sólo se jugarán ocho encuentros, ya que el domingo hay un partidazo entre el Arsenal y el Manchester City en la final de la Carabao Cup (17:30 horas). Los londinenses, que son los líderes de la clasificación, ya jugaron el choque de esta fecha ante el Wolverhampton -empataron a dos-, mientras que el duelo entre los de Guardiola y el Crystal Palace ya se ubicará en otra fecha. Te contamos la fecha, horario y cómo ver desde España por televisión los encuentros del campeonato inglés.

Bournemouth – Manchester United

La jornada 31 de la Premier League se abrirá este viernes 20 de marzo a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, con un apasionante encuentro entre el Bournemouth y el Manchester United. El conjunto que dirige Andoni Iraola está en la mitad de la tabla y no parece que vaya a pasar apuros durante lo que queda de temporada. Delante estará el equipo de moda del fútbol inglés, el entrenado por Michael Carrick, que apunta a meterse en la próxima edición de la Champions. Este choque se podrá ver en directo por televisión en directo a través de la plataforma de Dazn.

Brighton – Liverpool

El primer encuentro de la jornada 31 de la Premier League del sábado 21 de marzo comenzará a las 13:30 horas con un duelo entre dos históricos como son el Brighton y el Liverpool. Las gaviotas intentarán dar la sorpresa y pagar el cansancio con el que podrían llegar los reds, ya que hay que recordar que ganaron hace unos días en la Champions ante el Galatasaray y se han metido en los cuartos de final de la máxima competición. Este partido será retransmitido por TV en directo y en vivo online por Dazn.

Fulham – Burnley

El canal de Dazn también ofrecerá este sábado 21 de marzo a las 16:00 horas (horario peninsular) otro partidazo de la jornada 31 de la Premier League. La ciudad de Londres acoge este Fulham – Burnley al que llegan ambos equipos en situaciones bien diferentes. Los de Craven Cottage prácticamente tienen asegurada la salvación y eso es a lo que aspiran en el cuadro visitante, ya que están en la zona de descenso y ya no van a poder fallar si quieren conseguir la permanencia.

Everton – Chelsea

El sábado 21 de marzo a las 18:30 horas arrancará el Everton – Chelsea de la jornada 31 que también se podrá ver desde España por televisión en directo a través de Dazn. Los toffees están soñando con estar en competiciones europeas la próxima campaña, por lo que irán con todo para lograr la victoria. Por otro lado está el cuadro londinense, que es sexto y también está en la lucha por jugar algún torneo continental el próximo curso. Además, los blues necesitan levantarse tras la dura eliminación que sufrieron en la Champions League hace unos días a manos del PSG.

Leeds – Brentford

El sábado 21 de marzo se cerrará a partir de las 21:00 horas con un partido que se podrá ver en España mediante el canal de Dazn. El Leeds y el Brentford se enfrentan en esta jornada 31 de la Premier League con el cuadro local necesitado de ganar para tratar de alejarse de los puestos de descenso, mientras que el combinado visitante está en la mitad alta de la clasificación luchando por clasificarse para competición europea.

Newcastle – Sunderland

El canal de Dazn retransmitirá en directo, en vivo online y en streaming un duelo entre dos clásicos del fútbol inglés como es el Newcastle – Sunderland. El domingo 22 de marzo a las 13:00 horas arrancará este choque de la jornada 31 de la Premier League que se juega en St. James Park. Las urracas han sido eliminadas de la Champions League tras caer goleados por 7-2 frente al Barcelona y esperan poder lograr una victoria para levantarse, pero no lo tendrán nada fácil, ya que los rojiblancos son conscientes de que con un triunfo a domicilio adelantarían en la clasificación a los blanquinegros.

Aston Villa – West Ham

Uno de los partidos de la jornada 31 de la Premier League que más podría interesar a los aficionados españoles, que lo podrán ver este domingo a las 15:15 horas a través de Dazn, es el duelo entre el Aston Villa y el West Ham. Los de Birminghan están dirigidos por Unai Emery y siguen en puestos de Champions League. Por otro lado, Nuno Espirito Santo y Paco Jémez siguen soñando con lograr la salvación con los londinenses que hace unos meses parecían condenados a bajar, pero todo ha cambiado y ahora esperan dar la sorpresa ante los villanos.

Tottenham – Nottingham Forest

El último partido de la jornada 31 de la Premier League se jugará este domingo 22 de marzo a las 15:15 horas y se podrá ver por televisión desde España mediante la plataforma de Dazn. El Tottenham, que fue eliminado de la Champions por el Atlético de Madrid, sigue peleando por lograr la salvación y se tiene que enfrentara al Nottingham Forest, que apenas tiene un punto menos que el combinado londinense, lo que significa que es una auténtica final para ambos.