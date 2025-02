Fuerte polémica en China por la situación de Guo Jiaxuan en España: muerte cerebral en un amistoso

El futbolista chino Guo Jiaxuan, de 18 años, ha sido declarado en estado de muerte cerebral tras sufrir un grave accidente durante un partido amistoso en Alcobendas.. El incidente ocurrió el pasado 6 de febrero de 2025, cuando el equipo juvenil del Beijing Guoan se enfrentaba al RC Alcobendas. Durante el encuentro, Guo recibió un fuerte impacto en la cabeza al chocar con la rodilla de un jugador rival, lo que le provocó una hemorragia subaracnoidea y lesiones cerebrales severas.

Tras el accidente, los servicios de emergencia lograron revertir una parada cardiorrespiratoria que sufrió Guo Jiaxuan en el campo, pero su estado se mantuvo crítico. Posteriormente, fue diagnosticado con muerte cerebral en el hospital. La familia del jugador expresó su deseo de repatriarlo a China para continuar con su tratamiento, pero se enfrentan a dificultades debido a la falta de apoyo económico y médico por parte del Beijing Guoan y la Asociación de Fútbol de Pekín.

La situación generó una gran polémica en China, especialmente en la red social Xiaohongshu, donde numerosos usuarios criticaron la inacción de las instituciones deportivas chinas. Ante la presión pública, la Asociación de Fútbol de Pekín anunció que asumiría los gastos de repatriación de Guo Jiaxuan, y el proceso de traslado a China se inició de inmediato.

El RC Alcobendas, club español involucrado en el partido, expresó su preocupación y apoyo a la familia de Guo durante este difícil momento. A través de un comunicado, manifestaron su solidaridad y lamentaron profundamente el trágico accidente ocurrido en su campo. Guo Jiaxuan era una promesa del fútbol de su país. En 2023, fue el único jugador chino seleccionado para el proyecto World Squad del Bayern Múnich, una iniciativa que busca jóvenes talentos a nivel mundial. Su participación en este programa destacó su potencial y proyección en el deporte.

La trágica lesión de Guo ha reavivado el debate sobre la seguridad en el fútbol juvenil y la responsabilidad de los clubes y asociaciones en la protección de sus jugadores. Expertos y aficionados han subrayado la necesidad de implementar protocolos más estrictos para prevenir y manejar lesiones graves en el campo de juego.

Además, este incidente ha puesto en evidencia las deficiencias en el apoyo institucional a los deportistas chinos en el extranjero. La falta de una respuesta inmediata por parte del Beijing Guoan y la Asociación de Fútbol de Pekín ha sido objeto de críticas, lo que ha llevado a un llamado generalizado para mejorar las políticas de asistencia y protección a los atletas que representan al país en competiciones internacionales. Mientras tanto, la familia de Guo Jiaxuan enfrenta una situación desgarradora, esperando un milagro mientras se preparan para su regreso a China.

Guo Jiaxuan, an 18-year-old Beijing Guoan academy player, who used to be named in China U-17 training camp, is diagnosed brain death after a collision during a match in Beijing FA’s Spain training camp. As per one source, Beijing FA did not buy sports insurance for players. pic.twitter.com/oT4bjarUoK

— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) February 11, 2025