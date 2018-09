McLaren echa a Vandoorne y confirma a Lando Norris como compañero de Carlos Sainz en 2019

Terremoto en McLaren-Renault. Tras la salida de Fernando Alonso y la confirmación de Carlos Sainz como su sustituto, la escudería anglo-francesa desveló que Lando Norris –de apenas 18 años– pilotará la próxima temporada el asiento actualmente en poder del belga Stoffel Vandoorne.

McLaren today confirms that Stoffel Vandoorne will leave the team after the end of the 2018 season. https://t.co/yIQonPAnwj

— McLaren (@McLarenF1) September 3, 2018