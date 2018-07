Fernando Alonso: “Nuestro año no es una debacle absoluta”

Alonso reconoce que las expectativas eran mayores esta temporada. De cara a la carrera de Alemania, Alonso espera un devenir similar al de las anteriores.

¿El vaso medio lleno o medio vacío? Hay dos formas de ver la temporada de McLaren hasta ahora. Si tenemos en cuenta lo sucedido en 2017, el cambio es a mejor, pero eso no impide ver que las expectativas que tenía el equipo británico de cara a este año no se han cumplido. Así lo ha reconocido Fernando Alonso nada más llegar a Hockenheim. “Estoy contento y orgulloso de lo que estamos haciendo, aunque no tenemos los resultados que esperábamos a principio de año. Cuando presentamos el coche queríamos estar cerca de Red Bull, cerca de los podios, eso está claro que no lo hemos conseguido, pero de ahí a estar últimos o estar en debacle absoluta creo que hay una diferencia grande. Estamos quintos en constructores, luchando con Renault y con Haas que van como aviones, y si ellos van como aviones, nosotros que estamos en el medio de los dos, mal no iremos”.

De lo que no hay duda alguna es de lo que se puede esperar de esta carrera alemana con Alonso y McLaren. Según el piloto, el panorama será muy parecido a lo que hemos visto en las últimas carreras. “Será parecido a las últimas carreras. Con el grupo medio muy compacto puedes estar séptimo u octavo o el 17º en un par de décimas. Lógicamente queremos estar en la parte delantera de ese grupo, por tanto tenemos alguna mejora en el coche. Tenemos un viernes interesante por delante con algunos experimentos y algunas pruebas que tenemos que hacer y luego mejorar la clasificación. Yo creo que el ritmo en carrera es bueno, siempre estamos a la atura de los mejores en ese grupo medio, pero el sábado nos cuesta bastante llegar a la Q3. Ojalá que este sea un buen sábado”.

Cambiando de tercio, Fernando Alonso también ha opinado acerca del automovilismo español cuando él se retire, sin que se aviste ninguna nueva promesa en el horizonte. “Son rachas y coincidencias, no hay una fórmula exacta que te ayude a promocionar un deporte o ayudar a nivel institucional o cualquier método que te asegure una cantera de pilotos. Va un poco por casualidades, en España tenemos buenos pilotos en Fórmula 1, ha llegado Carlos. Aquí hay veinte y esa es la gran exclusividad, pero creo que la generación la hemos tenido y la que vendrá en el futuro ojalá que sea mejor con el circuito en Asturias y todo lo que estamos haciendo”.