Ya de vuelta en McLaren aparece clasificado el último en Italia 2015.

¿Acabó Fernando Alonso el último el Gran Premio de Francia de Fórmula 1? Sí… y no. El piloto de McLaren rodó en esta posición durante gran parte de la prueba por el pobre rendimiento de su MCL33 y una estrategia demasiado optimista que pretendía hacer durar el neumático blando desde la vuelta 2. Sin embargo, una rotura de la suspensión en las postrimerías de la carrera le hizo retirarse en la última vuelta. De esta manera, aparece oficialmente el último en la clasificación oficial pero técnicamente no acabó la prueba.

La clasificación de cada carrera tiene en cuenta a todos los pilotos que han recorrido al menos el 90% de la misma, de tal forma que sí que se puede decir que Alonso quedó último. ¿Hace cuánto que no ocurría eso? De nuevo haciéndonos eco de las clasificaciones oficiales, tenemos que remontarnos al Gran Premio de Italia de 2015, en el que aparece como 18º clasificado a pesar de no haber visto la bandera de cuadros. Todos los que abandonaron antes sí que aparecen como pilotos retirados al no haber completado la mencionada distancia.

Pero, ¿ha acabado alguna vez Fernando Alonso último entrando en meta? Sí, hasta en cuatro ocasiones, todas ellas en 2001 al volante del muy modesto Minardi. Los Grandes Premios de Italia, Alemania, Gran Bretaña y Europa de esa temporada vieron al asturiano siendo el farolillo rojo de entre los que completaron la distancia prevista de la carrera. Pero claro, Minardi no era el segundo mejor equipo de la historia de la competición como es el caso de McLaren…

Estadísticas aparte, lo que está claro es que McLaren está pasando por una histórica crisis que cada vez parece más honda -si se me permite el chiste-. La ausencia del motorista japonés de la ecuación deja bien clara la realidad del equipo británico, que no es otra que llevan años fabricando un coche malo. Ni siquiera las manos de Alonso pueden obrar milagros siempre. De hecho, si el asturiano se baja del carro, los resultados de McLaren serían los de Vandoorne.