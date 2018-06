McLaren valora asociarse de nuevo con Honda en 2019

Con McLaren en la IndyCar, la participación de Alonso en Indianápolis es más factible el año que viene.

Aunque los resultados nunca acabaron de llegar, la relación entren McLaren y Honda sigue siendo bastante cordial. Tanto, que incluso ambas entidades pueden volver a trabajar de la mano la temporada que viene. Pero tranquilos, que no será en la Fórmula 1. Eso es cosa de Red Bull. La idea de los británicos es valorar un posible acuerdo con Honda de cara a su desembarco en la IndyCar, donde solamente existen dos proveedores de motores, entre los que se encuentran los japoneses. El otro es Chevrolet.

“Hay dos fabricantes de motores, y ambos hacen un excelente trabajo en IndyCar. Hemos hablado con ambos en nuestro proceso de explorar lo que querríamos hacer. Nos encantaría correr con Honda de nuevo, hacen grandes motores y ganan muchas carreras en IndyCar, así que no dudaríamos en hacerlo si esa fuese la dirección que tomásemos”, ha dicho Zak Brown, CEO de McLaren.

La llegada de McLaren a la IndyCar será un hecho más tarde o más temprano si tenemos en cuenta la nueva visión de negocio que ha aportado el propio Brown. El dirigente americano quiere exportar por todo el mundo el nombre de la marca británica y qué mejor manera que entrar en Estados Unidos de la mano de su competición de monoplazas más destacada. “Estamos teniendo en consideración la IndyCar seriamente. Hemos estado haciendo las gestiones necesarias desde hace tiempo. No hemos terminado, pero todo parece favorable, así que tomaremos una decisión en los próximos meses para estar preparados para 2019”.

No obstante, esta expansión de McLaren nunca deberá comprometer los planes de la firma en la Fórmula 1, que es el centro de interés principal. “Si vamos a competir en otras formas de automovilismo, algo en lo que McLaren tiene una gran historia, tenemos que hacerlo de una forma en la que nuestras actividades de Fórmula 1 no se vean comprometidas o no lo consideraremos. Necesita ser viable comercialmente, algo en lo que creamos que podemos ser competitivos y que encaje en nuestra marca”.

Otra de las claves para que McLaren llegue a participar en la IndyCar, algo que podría darse de la mano de algún equipo ya existente, puede llegar del deseo de Fernando Alonso de completar la Triple Corona, algo para lo que ya solo le falta una victoria en las 500 Millas de Indianápolis. ¿Lo intentará el año que viene? Apostad por ello…