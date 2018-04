¿Es el rendimiento del McLaren MCL33 de Fernando Alonso un éxito o un fracaso?

La llegada de Renault a McLaren en lugar de Honda fue vista por todos como la salvación del equipo británico y Fernando Alonso. El objetivo era estar a la par de Red Bull. Y lo sigue siendo, a pesar de que el comienzo de temporada ha dejado ver que la escudería británica todavía se encuentra lejos de ese nivel. Tras dos carreras disputadas y con los primeros entrenamientos del Gp China de Fórmula 1, ¿se puede considerar el nuevo MCL33 como un éxito o como un fracaso?

Todo depende de cómo se quiera mirar el vaso, si medio lleno o medio vacío. Las expectativas creadas por las declaraciones de Zak Brown y compañía nos hacían pensar que McLaren iba a pegar un salto histórico en la parrilla de la Fórmula 1, pasando de ser uno de los equipos más lentos a uno de los que pelease por las cosas importantes. Sin embargo, en el automovilismo no hay milagros, y sí unos tiempos de adaptación que hay que respetar. No todo iba a ser encajar el motor Renault en el coche naranja y que todos los problemas desapareciesen de un plumazo.

De momento, el MCL33 de Fernando Alonso sigue teniendo defectos similares al de su predecesor. Por la razón que sea -aerodinámica principalmente-, este monoplaza sigue siendo uno de los más lentos en recta, demostrando que no toda la culpa del escaso rendimiento de McLaren era de Honda. Sin embargo, la solidez alcanzada en carrera por los británicos no tiene nada que ver con lo visto durante los tres años anteriores. Puede que no estén aún ni mucho menos a la altura de Red Bull, pero sí que están infinitamente mejor que el año pasado a estas alturas.

El propio Fernando Alonso ha dado un baño de realidad en China hablando sobre la situación actual de McLaren, asegurando que el equipo va cumpliendo los pasos previstos, además de recordar que los milagros no existen. “No sé que es lo que la gente esperaba exactamente de una temporada a otra donde las reglas siguen siendo las mismas. Hubo tres equipos por delante de todos el año pasado y este año se mantuvieron por delante de todos. El año pasado, en tres carreras tuvimos 0 puntos. El año pasado, Vandoorne ni siquiera empezó en Bahrein. Este año, en dos carreras hemos terminado los dos coches y somos terceros en el mundial de constructores. Si miramos los hechos, no los sentimientos, los deseos, o los sueños, si vemos los hechos, éste es un muy buen comienzo”. Entonces, el vaso medio lleno, ¿no?