Carlos Sainz se pasó toda la carrera con nauseas y vómitos

Carlos Sainz Jr. sacó un punto milagroso del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto de Renault tuvo un problema con la bomba de agua y tuvo que beber mucho en las primeras vueltas de carrera para poder seguir compitiendo, algo que a la larga le acabó perjudicando, ya que le dieron nauseas y vómitos.

“Hemos tenido un problema con la bomba de agua y el chorro me iba escupiendo mucha agua desde el principio. He podido sobrevivir y llegar como he podido. Ha sido una carrera muy incómoda y me iba bailando los líquidos de lado a lado en cada curva. No sé si ha sido un corte de digestión, pero es la carrera en la que peor lo he pasado. No he podido ir al 100%. Ha habido un momento en el que casi me pongo a vomitar conduciendo el coche“, confesó Carlos Sainz en zona mixta a Movistar.

Pese a todo, el piloto de Renault mantuvo su tradición de puntuar siempre en la primera prueba del año, aunque le hubiese gustado estar a la altura de su compañero Niko Hulkenberg, quien terminó séptimo. Teniendo en cuenta las condiciones en las que corrió, a Carlos Sainz sólo le queda crecer esta temporada. Veremos si puede alcanzar a Fernando Alonso.