Niki Lauda: “Mercedes tiene dos décimas de ventaja sobre Ferrari y Red Bull”

Los test de pretemporada tienen asustados a todo el mundo de la Fórmula 1. A todo el mundo que no pertenezca a Mercedes, claro. Así es la sensación de superioridad que han dejado los alemanes en sus rivales tras las pruebas de invierno celebradas en el trazado catalán de Montmeló. Sin embargo, desde el seno de la escudería alemana no creen tener tanta ventaja, tal y como confirma su presidente no ejecutivo, Niki Lauda, que cifra en dos décimas la velocidad extra del nuevo W09 respecto a los coches de Ferrari y Mercedes, antes de justificar la razón por la que no utilizaron el nuevo neumático hiperblando en los entrenamientos.

“Veo a Mercedes con un máximo de dos décimas por delante de Red Bull y de Ferrari”, ha declarado Lauda en Kronen Zeitung, prosiguiendo con el tema del neumático. “El hiperblando no formaba parte de nuestro programa. Nuestro centro de atención estuvo en la fiabilidad porque solo tenemos tres motores para todo el año. Nuestra preparación fue mejor que en temporadas anteriores y sé que podemos ir con confianza a Australia. Nos vemos a un nivel parecido al de Red Bull y Ferrari. Solo tendremos una respuesta concreta después de tres carreras, cuando corramos en diferentes circuitos con distintas condiciones”.

Pero, ¿hay algo que destaque en el nuevo Mercedes respecto al anterior? Según Niki Lauda, el W09 resulta mucho más sencillo de pilotar que su predecesor, que en ocasiones dio problemas de set-up a los ingenieros que acabaron lastrando más a Valtteri Bottas que a Lewis Hamilton. “Es un monoplaza más fácil de pilotar, incluso Bottas puede llevarlo bien. De lo que me he dado cuenta es de las increíbles velocidades al paso por curva. Eso es escalofriante, en el buen sentido. Es genial para los aficionados que están en el circuito, al igual que por el mayor nivel de ruido”.