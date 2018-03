Renault duda de su fiabilidad: “Trataremos de mantenernos en el límite de tres motores”

Que la fiabilidad fue el gran talón de Aquiles de Renault en 2017 no es ningún secreto. Por ello, los franceses han trabajado especialmente en esta dirección, si bien lo visto durante la pretemporada de este año no aporta mucha tranquilidad. Tanto McLaren como Red Bull han sufrido más fallos mecánicos de los deseados, lo que de nuevo hace aparecer oscuras nubes sobre este importante factor.

Bob Bell, director técnico de Renault, asegura que se está trabajando a marchas forzadas para asegurar que no haya problemas una vez comience la competición. El límite de tres motores por año aparece en el horizonte y los galos podrían sufrir con ello. “Como competidores, no nos gustan las penalizaciones, pero las reglas son así y debemos acatarlas. Tenemos que diseñar el coche en función de esas normas. En Renault haremos lo posible para mantenernos dentro del límite de tres motores durante la temporada. Es importante que para Melbourne sepamos cómo funciona todo y qué problemas pueden aparecer para estar listos”, ha dicho Bell.

La mayor parte de los fallos que está dando el nuevo motor de Renault vienen de la batería. No obstante, el fabricante francés niega que sea un problema de McLaren o de Red Bull lo que esté causando los mismos. “No creemos que los problemas estén relacionados con la instalación de la batería. Esos fallos podrían afectar a cualquiera de los tres equipos. Es un problema para nosotros, pero hacemos estos test para encontrar los componentes que tienen problemas para poder ir a Melbourne con un conjunto de baterías en el que podemos confiar. Nosotros no hemos tenido problemas, pero antes de ir a Melbourne estamos intentado estrenar todos los sistemas de baterías para asegurarnos de que lo que tenemos en los Grandes Premios funciona correctamente. No es raro que nos encontremos con baterías que no queramos llevar a las carreras. Por eso hacemos los test. Las rotamos entre los equipos cliente y nosotros para asegurarnos de que todo se prueba”, finaliza Bob Bell.