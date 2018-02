El frío de Montmeló acogió con menos entusiasmo que otros años a los monoplazas de distinta estética: ese Halo… Apenas había dado tiempo a tomarse un café cuando Murphy y su dichosa ley hicieron presencia por el Circuit: Fernando Alonso, McLaren y una rueda suelta. El gafe de los primeros pasos de un proyecto que viene a merendarse al infortunio japonés.

La maldición de la tuerca que persiguió antaño a Fernando Alonso apareció en el momento más oportuno para destrozar su mañana y la de McLaren. Mejor ahora que en Australia, eso sí. Una pieza defectuosa ha colocado a los de Woking una muleta en su inicio: cuatro vueltas y un funeral.

En el lado bueno de las cosas aparecía el coche amarillo, en manos de Hulkenberg, para firmar una mañana perfecta: 60 vueltas y segundo mejor tiempo. Renault funciona, y esa es la noticia a la que debe agarrarse McLaren para seguir soñando con volver a competir. El propulsor no ha dado signos de agotamiento en las entrañas de su escudería madre: esto empieza a tener un sabor diferente.

En la postrimerías de la mañana, Fernando Alonso regresó al asfalto para rodar durante unos 10 minutos. Allí volaba Kimi Raikkonen con su Ferrari... hasta que llegó papá. Tercer mejor tiempo para los italianos con, como una pintura de sus últimos tres años, Mercedes por delante. Bottas apuró al final de la sesión para arrebatarle la posición. Aunque Valtteri no sabía lo que venía por detrás…

Cuando todos buscaban el babero para ir a comer, apareció el Red Bull… de motor Renault. Mejor crono, un 1:20.179, para Daniel Ricciardo... ¡con neumáticos medios! Un primer tanteo de todos, un juego del gato y el ratón con una noticia reseñable, inédita: el mejor inicio de Honda desde que regresó a la Fórmula 1.

Hartley fue el que más rodó en toda la mañana con ni un solo percance en su STR13 de propulsor nipón. Un total de 60 vueltas. con el sexto mejor tiempo. Un 1:22.661, muy lejos de la cabeza… pero eso poco importa ahora. Honda parece otra, en silencio, sin hablar, solo a base de trabajo, puede que, realmente, lo mejor para ellos esté por llegar.

Despite this slight hairy moment, it's been a productive morning for @ToroRosso, with 66 laps on the board so far for Hartley in the STR13 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/1fDxNEAjqw

— Formula 1 (@F1) February 26, 2018