Zak Brown desvela las prohibiciones de McLaren a Fernando Alonso para competir con Toyota

Una vez confirmada la aventura de Fernando Alonso como piloto del mundial de resistencia, ¿cómo afrontará la misma? ¿Qué puede y qué no puede hacer el asturiano? Este peliagudo tema ha sido tratado por el CEO de McLaren, Zak Brown, que ha confirmado que Fernando no tendrá autorización prácticamente para nada que no sea pilotar el Toyota TS050 Hybrid.

“Fernando Alonso está efectivamente restringido a solo conducir el coche de Toyota. En lo referente a apariciones comerciales o compromisos con patrocinadores está muy minimizado. Llegamos a un acuerdo con Toyota y eso le permite competir con el coche, pero no viajar por el mundo teniendo compromisos comerciales. Se debe minimizar todo lo posible ante cualquier conflicto entre patrocinadores. Si encuentras un socio que esté en conflicto con McLaren, no podríamos tener a Fernando llevando la indumentaria de un patrocinador competidor. Cuando piensas en Fernando, primero piensas en él como piloto de McLaren”, asegura Brown en Autosport.

Todo esto no impide que Brown apruebe las ganas de Fernando Alonso de competir más allá de la Fórmula 1, argumentando que en sus fines de semana libres lo mejor es que esté detrás de un volante de competición. “No hay ningún inconveniente; en absoluto. ¿Qué haría sino esos fines de semana? No estaría probando en un coche de Fórmula 1, ni en el simulador. No hay mucho que pueda hacer. Tenemos todo lo que necesitamos, y esos fines de semana estaría en un karting o jugando al golf. En cambio, estará compitiendo con Toyota del WEC. Quiere pasar su tiempo libre en coches de carreras”.

¿Y qué resultados espera Brown de Alonso en el WEC? “Sabe en lo que se está metiendo. Está increíblemente preparado. Pasó de las 24 horas de Daytona y luego realizó una prueba de simulación con Toyota por el tiempo que estuvo en el coche. Es un atleta muy especial que puede hacer cosas que nos gustaría a la mayoría. No creo que lo hiciese si no creyera que puede hacerlo al más alto nivel”.