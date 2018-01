Hubo un momento durante la temporada 2017 de Fórmula 1 en el que el equipo Sauber se comprometió a utilizar los motores Honda este año. De hecho, en 2018 iban a ser ellos y McLaren los socios de los japoneses. Unos meses después, McLaren está con Renault y Sauber con Ferrari vestidos de Alfa Romeo. ¿Qué pasó para que acabase todo así?

La entrada de Frederic Vasseur como máximo responsable de Sauber en sustitución de Monisha Kaltenborn provocó todo. El nuevo dirigente afirma que tardó tan solo una hora en deshacerse de la gente de Honda, sabiendo lo que se le venía encima. “Tardé una hora en deshacerme de Honda. Entré en Sauber el 17 de julio a las nueve de la mañana y la reunión fue a las diez. Para mí era importante. Nunca es fácil cambiar de motorista, pero Honda no estaba en buena forma. Además, y es probablemente lo más importante para mí, es que estábamos asociados a McLaren para suministrarnos cajas de cambios ya que no había recursos internos para fabricar las nuestras. Estaba convencido, al tener contactos en McLaren, de que iban a hacer lo posible para irse. Así que no podía ponerme en una posición para arriesgarme. Imagina si tuviera que pedir ahora la caja de cambios para el motor Honda a McLaren. Hubiera sido una pesadilla. Al estar trabajando en nuestro coche de 2018, no podíamos posponer la decisión”, afirma el dirigente francés en declaraciones a motorsport.com.

Una vez roto el acuerdo con Honda, Vasseur se centró crear una unión provechosa con Ferrari que ha acabado convirtiendo Sauber en el equipo Alfa Romeo, una base sólida desde la que crecer. “No importa cómo nos llamen. A nadie le importa si somos un equipo junior o cliente. Tenemos que construir algo con ellos basándonos en un enfoque común y un mutuo acuerdo. Necesitamos mantener una relación cercana, pero no quiero comprar el coche de Ferrari porque quiero mantener los conocimientos. Si no lo tenemos, estaría en la misma posición en la que hubiéramos estado con la caja de cambios de McLaren, y quiero evitar este tipo de decisiones”, finaliza Vasseur.