Lewis Hamilton y Fernando Alonso, los reyes de la Fórmula 1 en las redes sociales

Lewis Hamilton es el rey actual de la Fórmula 1. Y no solamente en la pista, sino que también lo es en las redes sociales. El británico, a pesar de haber desaparecido de las mismas tras el desafortunado episodio en el que le decía a su sobrino que no podía ir vestido de princesa, se mantiene a la cabeza en lo que a seguidores se refiere. La forma tan personal del campeón del mundo de llevar sus redes sociales es un gran punto a su favor, pero también ha sido lo que le ha acabado devorando. Un desliz que en realidad no tuvo mucha importancia -no es el primero-, desembocó en una cantidad ingente de críticas despiadadas que ha hecho que el piloto borre sus perfiles de Twitter e Instagram. Aún así, se mantiene líder con 15 millones de seguidores entre estas dos redes y Facebook.

En segundo lugar de esta curiosa clasificación elaborada por Sky Sports, y con 6,15 millones de seguidores en total, se encuentra un Fernando Alonso que también suele colgar contenidos bastante interesantes de su día a día, con los que la afición puede conocer mejor a su ídolo. Además, el asturiano de vez en cuando se presta a contestar preguntas de sus seguidores, lo que siempre es un punto a favor.

El podio de los pilotos de Fórmula 1 más populares en las redes sociales lo cierra Daniel Ricciardo, que roza los tres millones y medio. Su buen carácter y eterna sonrisa suele quedar reflejada también en unas publicaciones de lo más variopintas. Por detrás de él se quedan dos habituales de los primeros puestos en cada carrera, como son Sergio Pérez y Max Verstappen. Sainz, por su parte, se encuentra en el Top 10 con casi un millón de seguidores. Por último, curiosos son los casos de los pilotos de Ferrari. Kimi Raikkonen acaba de abrir su cuenta de Instagram, en la que por cierto ha demostrado que se está preparando físicamente a conciencia para esta temporada, mientras que Sebastian Vettel no quiere saber nada de este mundillo virtual. Viendo lo que le ha pasado a Hamilton, hasta se puede entender.