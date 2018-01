Zak Brown: “Fernando Alonso es una persona que intimida ”

La relación de Fernando Alonso con McLaren y con Zak Brown , CEO de los británicos, va viento en popa. Si no, solamente hay que escuchar a su jefe hablar de él, sobre todo ahora que se encuentra dentro de la estructura del United Autosports, el equipo de Brown en las 24 horas de Daytona.

Es en este tipo de competiciones cuando se ve la dimensión de Alonso, una persona que, según el americano, intimida cada vez que entra en el box, lo que no está reñido con una humildad impropia de un bicampeón del mundo de Fórmula 1. “Es una persona que intimida por lo que es, especialmente si entras en un equipo de United Autosports que no está acostumbrado a tener a un bicampeón mundial en el coche. Alonso no llega aquí y dice: ‘en Fórmula 1 hacemos esto’. Es consciente de que es otro tipo de pilotaje, así que no mira en el box y se pone en plan crítico. Eso es lo que le hace brillante, que no es pretencioso en absoluto”.

Alonso es consciente de que ha de adaptarse a un nuevo pilotaje en las 24 horas de Daytona, algo que según Zak Brown el asturiano consigue más rápido que nadie. “Se adapta increíblemente rápido. Estudia mucho y es muy inteligente. No se parece a nadie que haya visto. Se convierte en el líder del equipo rápidamente. Y lo disfruta enormemente. El problema de lidiar con el tráfico en Daytona es evidente. Pero ya se acostumbró al tráfico en las 500 millas de Indianápolis. Sabemos que es un problema, pero es parte del pilotaje. Alonso es un increíble piloto y sabrá cómo correr con tráfico en Daytona”.

Pero, ¿no le da miedo a Brown que su mayor activo en McLaren pueda sufrir un accidente fuera de la Fórmula 1? Para el CEO de los ingleses, el riesgo está claro que existe, pero competir mantiene a la vez a Alonso en forma, con lo que son más los beneficios que esto aporta que los posibles problemas a los que se expone. “Sabemos los riesgos. Estamos en el deporte del motor. La gente se lastima. Lo que queremos es que esté en un entorno de equipo competitivo. Que corra fuera de la Fórmula 1 recompensa y es un riesgo calculado. Cuanto más experiencia acumulas, mejor eres. La experiencia te enseña cosas y eso siempre es algo positivo. Participar en la Indy 500 y en las 24 horas de Daytona enriquece. Te hace ser más fuerte mentalmente. Eso muestra la pasión, dedicación y deseo que tiene Alonso. Además, a los fans de aquí les encanta que esté en Estados Unidos. En suma, es bueno para todos que él esté en Daytona”.