Lewis Hamilton: “No es admisible que la F2 sea mejor que la Fórmula 1”

El debate acerca de la falta de espectáculo en la Fórmula 1 es casi tan antiguo como la propia competición. Falta de adelantamientos, pocos decibelios, equipos grandes con demasiada ventaja… En definitiva, una serie de argumentos los más críticos repiten cíclicamente. Y mientras, el Gran Circo sigue ahí, en la brecha, lo que no quiere decir que no pueda mejorarse. Así lo propone Lewis Hamilton, al que no le falta razón cuando afirma que no es normal que la clase reina ofrezca menos acción que, por ejemplo, la Fórmula 2.

“No hay razón para que una carrera de GP2 o de F2, llámalo como quieras, deba sonar más y mejor, sea capaz de tener mejores carreras y seguirse los coches más de cerca. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que hacer en la Fórmula 1, mientras es más rápido que otras categorías”, afirma un Lewis Hamilton que, no obstante, cree que los coches de ahora son espectaculares. “Los coches este año han sido los mejores de siempre. Creo que Ross Brawn y Chase Carey y los equipos están trabajando duro para estar seguros de que los próximos coches en 2021, sean aún más bestias”.

Lo que Lewis Hamilton cree que debería hacerse es apostar por una Fórmula 1 donde el agarre mecánico -el ofrecido por los neumáticos- ganase en importancia respecto al aerodinámico, de tal manera que los monoplazas pudieran rodar mucho más juntos sin problema, potenciando las opciones de adelantamiento. “Desde el punto de vista del piloto simplemente quieres competir más cerca de otros coches, tal como se hace en karts. El karting es la mejor competición porque los chicos se persiguen muy de cerca. Podemos tener neumáticos más grandes. ¿Por qué Jackie Stewart tenía, en su día, gomas grandes y ahora las tenemos más pequeñas? Quizás con menos fuerza aerodinámica podríamos competir más cerca”.

Otra de las claves que ve Lewis Hamilton es la de crear un espectáculo alrededor de la Fórmula 1 similar a lo que se hace en otros deportes como la NFL. En este sentido, el actual campeón del mundo piensa que la llegada de Liberty Media puede dar un empujón muy importante. “La Fórmula 1 ha estado un poquito por detrás de otros deportes. Miras a la NFL, al fútbol, a todos esos deportes que se conocen más de forma global por los seguidores y la F1 tiene la capacidad de ser tan grande como ellos. Lo bueno de Chase y la gente de Liberty es que han aportado cosas nuevas este año mientras que están aprendiendo al mismo tiempo sobre el deporte y lo que los seguidores quieren”.